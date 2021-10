Projdu kolem kuchařky a mám o kilo víc, směje se Monika

Psal se rok 2018 a já byla pyšná, že pořád zvládám své běžecké rekordy. Na základní škole jsem jezdila na všechny možné závody a většinu z nich jsem ve své kategorii vyhrávala. Odmala má prababička a praděda dohlíželi, abych měla hodně zeleniny ke každému jídlu a pila dost vody. Ráda jsem s nimi trávila volný čas, společně jsme chodili na zahradu, četli a poslouchali gramodesky. Milovala jsem jejich teplé dlaně, které mě neustále objímaly, a jejich krupicovou kaši. I když jsem nikdy nebyla vyloženě hubená a ráda jsem jedla, sport mi udržoval pevnou postavu,“ vypravuje Monika, která ještě ve 42 letech vážila 69 kilo.

Aby také ne, vždyť čtyřikrát týdně běhala kolem pět kilometrů. „Radost a volnost, kterou jsem při běhu v krásné přírodě pociťovala, byla nepopsatelná. Ale nic netrvá věčně a neštěstí nechodí po horách. S běháním jsem musela ze zdravotních důvodů naráz skončit a přišly krušné chvíle,“ vzpomíná Monika, které se před dvěma roky otočil život naruby.

„Jsem velkou milovnicí zvířat a náš kocour se ke mně moc rád chodí mazlit. Jenže asi třikrát po sobě jsem pocítila, když si na mě lehl, nepatrnou bolest na prsou. Nedalo mi to a zašla jsem za lékařem. Jeho verdikt zněl krutě! Měla jsem rakovinu prsu a musela jsem se začít léčit. Ztratila jsem vlasy a taky sebevědomí. Co jsem ale získala, byla kila navíc. A to rovnou patnáct,“ prozradila sympatická žena, která léčbu úspěšně zvládla a byla štěstím bez sebe, když slyšela od lékařů tu vysněnou větu, že je zase v pořádku.

Na můj vkus to šlo pomalu

„Nadváha mi ale zůstala a já se s ní rozhodla zatočit. Vážila jsem 87 kilogramů a vůbec jsem se takhle ‚veliká‘ necítila dobře. Ta kila se mě držela jako klíště a nemohla jsem se jich zbavit. Do nějakého hubnutí na vlastní pěst jsem se pouštět nechtěla, a tak jsem zašla za výživovým poradcem a lékařem v jedné osobě. Znal můj zdravotní stav, obuli jsme se do toho a já jsem postupně dík novému jídelníčku váhu snižovala. Jenže jsem člověk netrpělivý, na můj vkus mi to hubnutí šlo pomalu,“ říká Monika, která začala i sportovat a hlavně zase běhat.

„Tělu se ale vůbec nechtělo a nohy mě neposlouchaly, ze začátku byl pro mě každý kilometr peklo. Vzdát jsem se však nechtěla, zvykla jsem si a časem jsem propadla ve fitku cvičení na TRX. To je závěsný posilovací systém, který efektivně posiluje celé tělo. Pak ale přišel koronavirus a s ním také konec soukromých hodin. A já pořád měla kila navíc! Abych docílila vysněné váhy, objednala jsem si výrobky KetoMix a věřila, že mi pomůžou urychlit hubnutí. A tahle strava mi pomohla. Dva měsíce jsem dodržovala doporučený režim a naučila se pravidelně jíst,“ přiznává Monika, která měla velkou podporu i od manžela, ten při ní stál v době léčby i během hubnutí.

Manžel mi počítal série cviků

„Když viděl, jak mě pohyb baví, pořídil mi domů vlastní TRX a běžecký pás. A tak jsem v zimě v pohodlí domova cvičila. Manžel mi počítal série a zapisoval. Fotil každý můj cvik, abychom se pak podívali, jestli to dělám správně. Když jsem si šla zaběhat, vzal kolo a doprovázel mě. No, mohla jsem si muže vybrat lépe?“ usmívá se Monika a pokračuje: „Seznámili jsme se spolu na metalovém koncertě. Paradoxem je, že ani jeden z nás metal neposlouchá. Já s dětmi žila v Hradci Králové, on v Orlických horách. Náhoda jak blázen, kterou si nedokážu nijak vysvětlit. Získala jsem tak parťáka do nepohody, ale i chápajícího člověka.“

A jak Monika snášela těhotenství? „Ty moje dětičky, Denis a Dominika (dneska už dospěláci), mi daly zabrat. Pokaždé jsem nabrala dost kil, která se mi pak povedlo během pár měsíců shodit. Ale tahle kila byla ta nejkrásnější, která jsem kdy nosila. Dcera je můj pravý opak. Může sníst, co chce, a není to na ní vůbec vidět. Já projdu kolem kuchařky a hned mám kilo navíc. Syn má postavu tak akorát, dospělý mladý muž, který taky může sníst, na co má chuť,“ prozradila pyšná máma.

Zdravá strava, sport a pohoda

V létě s rodinou rádi grilují. „Každý víkend si sedneme, probereme věci podstatné i méně důležité a pochutnáváme si na grilovaném mase a spoustě domácí zeleniny. Léto mám z celého roku nejradši a výlety do přírody mě nabíjejí. A splnila jsem si sen! Týden jsem strávila s mužem v rakouských Alpách, nachodili jsme spousty kilometrů a pořídili překrásné fotky. Focení, to je další můj koníček, i když s hubnutím má pramálo společného. Ale tahle záliba mě dostává do psychické rovnováhy. A recept na hubnutí? Zdravá strava, sport a pohoda. Pod to se klidně podepíšu.“

