Bolavé koleno Katku donutilo shodit 18 kilo za půl roku

„Kam jsem mohla, tam jsem dojela autem, v práci jsem jezdila jen výtahem, později jsem jako zdravotní sestra měla potíže ‚běhat‘ za pacienty. No, a mé koleno potřebovalo po operaci nosit menší hmotnost,“ vzpomíná Katka, která to s hubnutím vzala vážně. A protože už vyzkoušela nespočet různých diet, věděla, že jí bude lépe pod vedením odborníka.

Vyměnila jsem výtah za schody

„Už samotné vědomí toho, že musím jít každý měsíc na kontrolu a zvážit se, mi nedovolovalo polevit. Na internetu jsem si vyhledala výživového poradce Aleše Havlíka, vše jsem s ním probrala a výsledkem bylo, že jsem od základu změnila svůj jídelníček. K jídlu jsem měla vyloženě špatný a nezdravý vztah. Jedla jsem nepravidelně, kolikrát jsem si dala jen snídani a dopolední svačinu. I když jsem měla opravdu velký hlad, byla jsem líná něco si uvařit. Odbývala jsem se jen tak rohlíkem se salámem a postupem času jsem byla líná vzít si i ten rohlík. Takže největší změna se po návštěvě výživového poradce vlastně promítla v tom, že jsem se učila jíst pravidelně a každé jídlo jsem si poctivě chystala. To všechno přinášelo své ovoce. Opravdu jsem začala hubnout a pomohla mi v tom i psychická podpora mé rodiny a přátel,“ pochvaluje si mladá žena, která se rozhodla také zařadit víc pohybu.

„S ohledem na svou bolavou nohu jsem jezdila na rotopedu a veslovala na trenažéru. Hybnost mého kolene se postupem času zlepšovala a já mohla víc chodit v práci, přestala jsem používat výtah a šlapala jsem po schodech. I to určitě přispělo k tomu, že jsem během necelého půl roku shodila na 99 kilo. Vím, není to ještě k mé výšce ideální, nějakou nadváhu stále mám, ale i tak se mi neskutečně ulevilo,“ říká Katka, která prý bývala i v dětství oplácaná, ale tlustá nikdy.



„Vyrůstala jsem na vesnici a plno času jsem trávila venku. Svačiny do školy jsem si kupovala po cestě. Na střední škole jsem bydlela na internátu, takže jsem byla závislá na jídlech z jídelny. Jako dospívající holka jsem postavu ani moc neřešila. Potom jsem se vdala a narodily se mi čtyři děti. Zajímavé bylo, že zatímco ženy v těhotenství hodně nabírají, u mě to bylo úplně jinak. Při prvním těhotenství s Honzíkem jsem přibrala 12 kilo a hmotnost jsem si po porodu držela. Do dvou let se narodila dcera Kačenka, u které jsem nabrala pouze 4 kila, u třetí Kristýnky 8 kilo a u Josefínky 10 kilogramů. Vzpomínám si na to, jak jsem po třetím dítěti najednou zjišťovala, že se mi oblečení podivně ‚sráží‘, a pomalu a jistě jsem přibývala na objemu,“ vypráví maminka čtyř dětí, která si nadváhu vysvětluje hlavně tím, že jedla nepravidelně a tělo si po každém jídle „ukládalo na horší časy“.

Dnes už se Katka cítí daleko lépe. „Jako každá žena se ráda pěkně oblékám a těší mě, když mě někdo pochválí, že mi to sluší. I oblečení na sebe teď seženu víc než dříve. Nejvíc mi ale dělá radost, že jsem ulevila tomu svému bolavému koleni. Ovšem, výhodu jsem pociťovala i přes léto. Přestože jsem skoro celý čas pracovala, jeden týden dovolené jsem strávila na chatě, odpočívala jsem, chodila na procházky a četla. No, a v srpnu už jsem zase připravovala své děti do školy.Teď přichází podzim, který mám moc ráda. Užívám si barev. Vím, že jsem v tom asi výjimkou, ale úplně nejradši mám zimu a Vánoce. Současné období usínání přírody beru jako takovou přípravu na zimní čas,“ těší se Katka.



„Zima je prostě úžasná! Kvůli koleni sice nemůžu lyžovat, ale pevně věřím, že ještě není všemu konec a já se zase časem na lyže postavím. Ty poslední roky jsem aspoň chodila ve sněhu na procházky. Sáňkování a koulovaček jsem si moc neužila, ale myslím, že i na ně letošní zimu s dětmi dojde,“ dodává. A jak to má milovnice sněhu a mrazu vymyšlené s případným přibíráním?

Nebojím se, že bych přibrala

„Toho, že bych přibrala, se nebojím. Nejsem na sladkosti, takže i když na Vánoce rodině cukroví určitě dopřeju, nijak zvlášť nemlsám a nepřejídám se. A kdo ví, třeba se mi podaří ještě nějakých pár kilo sundat.“

Pár triků

Oželte vínko

Alkohol neprospívá linii v žádném věku a po čtyřicítce to platí dvojnásob. Co se energie týče, pár drinků vydá klidně za celou večeři.

Hýbejte se!

V tomto věku totiž probíhá v těle řada hormonálních změn, které brzdí hubnutí.