Nevzdávejte se toho, co vám chutná. Zhubnout můžete i tak

Maso a omáčky

Kdybyste se ale teď hned chtěla vzdát všeho, co máte ráda, hrozí jo-jo efekt. Ptáte se proč? V době kamenné byl stálým průvodcem člověka hlad. Jakmile však náš předek narazil na dostatek potravy, organismus si začal pro jistotu ukládat zásoby tuku do rezervy – co kdyby zase nebyla žádná potrava? A to se nezměnilo dodnes. My už období hladu neznáme. Jakmile si však po dobu trvání diety začneme zase dopřávat, bude i tělo ukládat tuk do zásoby. Je už prostě tak naprogramované, aby se předzásobilo na „zlé časy“.



Pozor! Při pečení s těmi správnými přísadami se dají nějaké ty kalorie ušetřit.

Přidává na váze: Zapomeňte při pečení na máslo. Obsahuje nasycené mastné kyseliny, které se ukládají v buňkách. To samé platí třeba o smetaně, která se používá do omáček. A se smaženými hranolky se stává i z kousku masa opravdová kalorická bomba.

Zeštíhluje: Používejte při vaření řepkový nebo olivový olej. Ty obsahují nenasycené mastné kyseliny, které tělo naléhavě potřebuje a lehce je zpracuje.

Náš tip: Brambory pečte v troubě a smetanu nařeďte odtučněným mlékem.