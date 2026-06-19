„Dnes vážně nepoznávám své staré já. Už nejsem ta smutná, nešťastná a nezdravá dívka, jakou jsem kdysi byla. Dříve jsem se schovávala na fotkách za ostatní, aby nikdo neviděl mou postavu. Žila jsem ve strachu z hodnocení okolí. Teď už jsem si mnohem jistější sama sebou,“ uvedla.
Problémy měla zhruba od pěti let. Byla výrazně vyšší než ostatní děti a procházela si šikanou. Už tehdy se uchylovala k emočnímu přejídání a s nadváhou bojovala od základní školy. „Nakonec jsem kvůli šikaně odešla, protože jsem už nedokázala zvládat ten extrémní tlak, který na mně byl vyvíjen,“ pokračovala.
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Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo
Ve čtrnácti letech se rozhodla něco se svým tělem dělat, aby se nedopracovala až k morbidní obezitě. Začala tedy cvičit HIIT a tancovala doma ve svém pokoji. O rok později se přihlásila do posilovny a vrhla se na cestu hubnutí. V té době vážila 124 kg, ale za jedenáct měsíců se jí podařilo shodit celkem padesát kilo.
Jenže pak přišlo zranění plotýnky, které ji vyřadilo z provozu natolik, že začala velmi rychle zase přibírat. Když jí bylo dvacet let její váha vystoupala až na sto čtyřicet kilo, což označuje jako nejtěžší období svého života. „Čím jsem byla starší, tím jsem byla větší,“ popsala Lara pro Needtoknow.
I přes bolest se ale opět rozhodla pro cvičení. Tentokrát si nechala poradit od trenéra, který zvolil posilování a cviky vhodné pro člověka s bolestmi zad. „Zvládla jsem to. Tak moc jsem to chtěla, že se mi to podařilo. A víte co? Je mi tak dobře, jako nikdy předtím. Díky hubnutí se cítím jako znovuzrozená,“ dodala.