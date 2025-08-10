Přiznává, že kdysi kvůli velikosti trávila léta zavřená doma a styděla se za své tělo. Dnes už se nehodlá skrývat a své jizvy, strie i přebytečnou kůži bere jako připomínku toho, čím si prošla a co zvládla. Její cesta začala před devíti lety jednoduchou výzvou: žádné restaurace, žádný alkohol, žádný „cheat day“, a pětkrát týdně pohyb.
Za dva roky zhubla přes 140 kilo, později podstoupila odstranění kůže, ale nemoc ji přibrzdila. I tak bojuje dál a jak sama říká, nejde o dokonalost, ale o to, že je zdravá, šťastná a každý den vděčná, že vůbec žije.
„Mohla jsem dál jíst nezdravě, nehýbat se a neřešit svou morbidní obezitu. Ale to už jsem tu dávno nemusela být. Myslím, že taková tloušťka už je opravdu extrémní hazard se zdravím a kdo je rád na světě, měl by se nadváhy zbavit. Já jsem ráda, že jsem ušla takovou cestu. A nebyla jednoduchá, to mi věřte. Někdy máte chuť všechno vzdát, když vás bolí tělo. Ale pak si stoupnete na váhu a vidíte, kolik jste zhubli a hned je vám na duši zase lépe,“ uvedla žena.
Ví, že nikdy nebude jako ostatní štíhlé a zdravé ženy, protože se potýká s mnoha zdravotními problémy. Přesto už si dnes užívá pobyt na pláži v plavkách. Dříve se zahalovala, styděla se a mnohdy odmítla pozvání přátel na piknik na pláži, jen aby se nemusela ukazovat.
„Začala jsem žít a konečně poznávám všechny krásy světa. Mohu už říct, že na světě je opravdu krásně. A štěstí není jen v jídle a sledování seriálů na gauči, štěstí na vás čeká tam venku,“ vzkázala.