Lexi Reedová z USA vážila původně 222 kilogramů. Podařilo se jí bez injekcí na hubnutí nebo operace žaludku zhubnout sto čtyřicet kilo, ale stále není se svým vzhledem plně spokojená. Kvůli vzácnému onemocnění, kalcifylaxi, jež způsobuje vápenaté usazeniny v cévách a otevřené rány, stále nemůže do vody.

Přiznává, že kdysi kvůli velikosti trávila léta zavřená doma a styděla se za své tělo. Dnes už se nehodlá skrývat a své jizvy, strie i přebytečnou kůži bere jako připomínku toho, čím si prošla a co zvládla. Její cesta začala před devíti lety jednoduchou výzvou: žádné restaurace, žádný alkohol, žádný „cheat day“, a pětkrát týdně pohyb.

Za dva roky zhubla přes 140 kilo, později podstoupila odstranění kůže, ale nemoc ji přibrzdila. I tak bojuje dál a jak sama říká, nejde o dokonalost, ale o to, že je zdravá, šťastná a každý den vděčná, že vůbec žije.

„Mohla jsem dál jíst nezdravě, nehýbat se a neřešit svou morbidní obezitu. Ale to už jsem tu dávno nemusela být. Myslím, že taková tloušťka už je opravdu extrémní hazard se zdravím a kdo je rád na světě, měl by se nadváhy zbavit. Já jsem ráda, že jsem ušla takovou cestu. A nebyla jednoduchá, to mi věřte. Někdy máte chuť všechno vzdát, když vás bolí tělo. Ale pak si stoupnete na váhu a vidíte, kolik jste zhubli a hned je vám na duši zase lépe,“ uvedla žena.

Ví, že nikdy nebude jako ostatní štíhlé a zdravé ženy, protože se potýká s mnoha zdravotními problémy. Přesto už si dnes užívá pobyt na pláži v plavkách. Dříve se zahalovala, styděla se a mnohdy odmítla pozvání přátel na piknik na pláži, jen aby se nemusela ukazovat.

„Začala jsem žít a konečně poznávám všechny krásy světa. Mohu už říct, že na světě je opravdu krásně. A štěstí není jen v jídle a sledování seriálů na gauči, štěstí na vás čeká tam venku,“ vzkázala.

