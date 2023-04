Žena zhubla pětačtyřicet kilo, změnilo jí to život

Původně vážila sto dvacet kilo. Bolely jí klouby, měla problémy se spánkem, často jí bolel žaludek a trpěla nadýmáním. Lékař ji navíc varoval před cukrovkou a vysokým cholesterolem. Jako matka měla obavy o svou budoucnost a rozhodla se s kily navíc zatočit. Po několika letech držení diet se ale nakonec rozhodla pro radikální řešení. Souhlasila s operativním zmenšením žaludku.

„Bylo to to nejlepší, co jsem pro sebe i své blízké mohla udělat. Kvalita mého života je na úplně jiné úrovni. Cítím se skvěle a mám pocit, že jsem omládla,“ svěřila se žena, která si nechala také odstranit přebytečnou kůži.

Po operaci nezahálela a rozhodla se pro kompletní změnu životního stylu. Začala se pravidelně hýbat, což pro ni byla novinka. Každý den nyní ujde alespoň deset tisíc kroků, posiluje a skoncovala s rychlým občerstvením. Dříve jedla hamburgery a jiná nezdravá jídla každý den. Dnes už se na takové pochutiny nemůže ani podívat. Změnily se jí chutě a naopak je nyní závislá na ovoci a zelenině.

V osmatřiceti letech má Melissa lepší fyzičku než ve dvaceti a všem radí, ať se vykašlou na sladkosti a tučná jídla. „Zdraví je to nejcennější, neničte si ho,“ dodala pro Daily Star.