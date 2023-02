Rostislav zhubl 24 kilogramů. Jídlo z benzínky vyměnil za zdravou stravu

„Najednou jsem dosáhl věku, kdy si člověk uvědomí, že je potřeba se sebou něco dělat. Když se mi v roce 2022 narodila dcera Ellen, chtěl jsem si s ní hrát, sportovat a být pro ni parťákem. Stejně tak i mému synovi Nicovi, který hraje fotbal a je hodně aktivní. Pro mě je moc důležité, aby se děti věnovaly pohybovým aktivitám a co nejméně podléhaly nástrahám současné doby, jako jsou počítače nebo mobily. Pohyb je navíc nezbytný i kvůli imunitě a odolnosti. Zdravý člověk má tisíce přání, ale nemocný jen jedno, to mi můžete věřit,“ říká Rostislav, který v minulosti přežil dvě těžké dopravní nehody, kdy si rozlomil pánev, a také prodělal onkologické onemocnění.

Chci jít druhým příkladem

„To všechno jsem vzal jako osud, stal se ze mě bojovník a chci jít druhým příkladem... Ukázat jim, že to jde! Čeká mě také operace kyčelního kloubu, a proto se chci dostat do formy, abych potom zvládal rekonvalescenci a návrat zpět do normálního života.“

Pár triků Důležité bílkoviny

Zasytí vás na delší dobu, a co je nejlepší, donutí tělo, aby spalovalo tuky. Ideálním zdrojem bude libové maso, ryby, tvaroh nebo luštěniny. Kvalitní spánek

Podle odborníků lidé, kteří spí málo či nekvalitně, mají větší sklony k přejídání.

„Znáte to, s úspěchem se každý rád pochlubí, ale o životních pádech do propastí už moc lidí mluvit nechce. A já bych si přál, aby lidé, kteří zrovna prožívají nějaké těžké situace, viděli, a to i díky mně, že nic není ztracené, že je třeba se nevzdávat a bojovat. A nemyslím tím jenom hubnutí,“ vysvětluje sympatický muž, který potkal v zahraničí na kongresu Nitro Nutrition svoji současnou trenérku Michaelu Kohutovou, pětinásobnou mistryni světa v kulturistice.

„Ten kongres se týkal zdravého životního stylu. S Míšou jsme tam probírali můj zdravotní stav. Domluvili jsme se na společných lekcích v posilovně a trenérka mi nastavila i správný stravovací režim tak, abych měl všeho dostatek, ale zároveň se začal zbavovat přebytečného, především viscerálního tuku. Začali jsme resetem, kdy jsem z jídelníčku vyřadil na tři týdny potraviny, které by mohly způsobit záněty v těle, a jedl jsem každé tři hodiny jídlo, které obsahovalo sacharidy, bílkoviny a tuky, a stabilizovalo mi tak hladinu krevního cukru. Potom jsem postupně zařazoval zpátky běžné potraviny a zjišťoval, co mi dělalo dobře a co ne. Tenhle jídelníček mi trenérka sestavila přímo na míru a kila šla krásně dolů. Shodil jsem jich rovnou dvacet čtyři,“ oprávněně se chlubí pan Rostislav.

Dřív jsem často jedl na benzínce

„Dřív jsem jedl spíš nepravidelně, a když jsem nestíhal, tak jsem si dal nějaký fast food nebo jsem se zastavil na benzínce s tím, že než hladovět, je dobré sníst aspoň něco. Dneska se ale takovému stravování vyhýbám a doma vaříme zdravě, zeleninu na páře nebo maso. Omezil jsem přílohy, hlavně těstoviny a knedlíky, a nahradil je kuskusem, čočkou, quinoou,“ prozradil Rostislav, který začal posilovat svalstvo, především hluboký stabilizační systém a záda, která potřeboval srovnat.

Kdysi hrával hokej a dělal bojové sporty, ale kvůli úrazům už se některým věnovat nemůže. Ve cvičení pokračuje i dnes, minimálně třikrát týdně chodí do posilovny a nadále dodržuje správné stravovací návyky.

A jak vzpomíná na dětství? „Asi jako každý kluk. Měl jsem hodně snů, dělali jsme spoustu rošťáren. No, byla jiná doba. Vyrůstal jsem na Starém Městě v Praze a vždycky jsem si našel čas na sport a taky na svou babičku, o kterou jsem se staral. V zimě jsem každou volnou chvíli bruslil,“ vypráví muž narozený ve znamení Blíženců, který dříve taky lyžoval.

Lyžovat učil i svého syna a těší se, že si letos v zimě společně vyrazí na nějaký kopec.

Dnes vím, že i jídlo může léčit

„Moc rád mám i procházky s rodinkou, za každého počasí. Máme takový nedělní rituál, že vždycky dojdeme do vzdálené cukrárny na dortík, miluju ‚floridu‘. Cukrárna je na kopci, takže snad po cestě nějaké ty kalorie spálím. A když paní cukrářka viděla, kolik jsem shodil, připravuje mi ten dezert zdravější. Jsem prostě důkazem toho, že jídlo jde opravdu připravit tak, aby léčilo,“ usmívá se čtyřnásobný tatínek s tím, že nejdůležitější je pro něj rodina.

„Velkou oporou je mi moje životní partnerka. Chci jí za to poděkovat, ne každý má takové pochopení. Poznali jsme se v práci, pořád spolu pracujeme a letos oslavíme deset let společného života. Z mé proměny se raduje i ona. Konečně mi sedí oblečení, do kterého jsem se několik let nemohl vejít. Ono když má člověk o nějakých deset či dvacet kilo méně, cítí se prostě skvěle.“

„I letos jsem si určil, stejně jako každý nový rok, vlastní IS. Tedy ideální scénu! A pak už jen v průběhu roku kontroluju, jak se to vyvíjí, co se mi povedlo, anebo co bych ještě mohl zlepšit. Držím se jasných zásad, kdy mám rozdělený čas mezi práci, rodinu a svou osobu.“