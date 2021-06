Dřív si žena schovávala sladkosti jen pro sebe, dnes je z ní nový člověk

Pearl nepatří mezi jedince, kteří by bojovali s nadváhou už od dětství. Naopak bývala velmi hubená. Pak si ale začala sama vydělávat a kupovat všechno, na co měla chuť a co ji doma předtím nedopřávali tak často. A kila šla nahoru. Před nedávnem se ale rozhodla změnit nezdravý životní styl.