Oblíbené jídlo jsem obrečela, říká Petra, která zhubla přes 20 kilogramů

„Hubnutí u mne bylo na dlouhé lokte, a přestože jsem moc chtěla shodit, nešlo to! Starosti o rodinu, dům a děti mě vyčerpávaly a vždycky mě alespoň na chvilku nakoply sladkosti. Byla jsem přímo závislá na sladkém jídle, cukrovinkách a s tím spojených rychlých cukrech. Chtěla jsem začít cvičit, ale cítila jsem, že bych si spíš ublížila. Bolela mě kolena a nemohla jsem popadnout dech. Ve čtyřiačtyřiceti mi to přišlo strašně brzy,“ přiznává Petra, která se rozhodla svěřit se do rukou odborníkům a navštívila výživovou poradnu.

„Je fakt, že jsem tam šla s přesvědčením, že to dám! Byla jsem ale zklamaná nesmyslnými hodnotami, které mi při vstupním pohovoru naměřili. Vím, že to byl úplný nesmysl! Proto jsem se rozhodla na jejich doporučení nepřistoupit. Zlomovou se ale pro mě nakonec stala doba, kdy jsem musela zůstat kvůli distanční výuce s dětmi doma. Já se s nimi nejen učila, ale taky jsem víc vařila a starala se o domácnost. A asi jsem i víc jedla, protože když jsem si v té době objednala po internetu rifle, nenasoukala jsem se do nich. A to byla největší butiková velikost,“ vypráví nám mladá žena, která doma vyhrabala váhu a zjistila, že znovu přibrala.

„V tu chvíli jsem si řekla: Fakt už dost! Jenže ouha, změna jídelníčku by znamenala vařit pro sebe zvlášť, protože moji chlapi nechtěli slevit ze svých jídel. A tak jsem začala na internetu hledat nějaký pro mě vhodnější dietní režim. Potřebovala jsem striktní jídelníček. Vím, že bych po čase mohla sklouznout do staré známé výmluvy: ‚Pro jednou se nic nestane…‘ Hledala jsem stravování s rychlou a jednoduchou přípravou,“ vzpomíná Petra, která ale nakonec našla radu u své maminky.

„Máma mi doporučila KetoMix, sama si tím před třemi roky prošla a zhubla. Tohle jídlo není jen o koktejlech, ale taky o palačinkách, omeletách, kaších, polévkách a proteinových tyčinkách. A tak jsem s tím začala. Naučila jsem se jíst pravidelně pětkrát denně, konzumuji daleko víc zeleniny, dodržuji pitný režim. Vyřadila jsem sladkosti, a když už mlsám, tak zdravě. Kávu piji bez mléka a cukru, a když si dám víno, pak jedině bílé a suché,“ říká žena narozená ve znamení Vodnáře, která s dietou začala čtyři dny před Velikonocemi.



Postava hrušky a prsa dvoječky

„Byla to muka. Pekla jsem beránka, jidáše, dělala jsem bramborový salát s krůtí roládou. Byly chvíle, kdy jsem své rodině naservírovala jídlo a šla jsem si do vedlejšího pokoje poplakat. Fakt jsem brečela jako malá holka, ale zvládla jsem to a dneska jsem šťastná, protože se mi podařilo shodit z 85 na 63 kilo a pomohlo mi v tom i běhání se psem a cvičení třicetidenní výzvy,“ vypráví Petra

„A to si představte, že jsem byla ve čtvrté třídě v ozdravovně ve Špindlerově Mlýně pro podvyživené děti, kde mě dva měsíce poctivě vykrmovali jako Jeníčka a Mařenku. I v dospívání jsem byla spíš hubenější ‚bezkozka‘. Časem jsem pak nabrala ženské tvary, ale vždy jsem byla spíš typ hrušky, to znamená širší boky, úzký pas a prsa dvoječky. Ale těší mě, že můj muž mě miluje takovou, jaká jsem teď, a že mě miloval i předtím. Nejradši mě ale prý má nahou,“ směje se pohledná rusovláska.

Právě manželský život a příchod dětí jí zahýbaly s postavou. „Mám za sebou čtyři těhotenství a už při tom prvním, z předchozího manželství, jsem nabrala 30 kilo. Ani s dalšími to nebylo o nic lepší. Pokaždé jsem měla před porodem 30 kilo nahoře a po tom posledním mi dost kil zůstalo,“ říká Petra, která si Vánoce ještě dovolila užít se vším všudy a od ledna si znovu naordinovala dietu a dál shazuje přebytečná kila.

Zajímavosti o Petře Odkud: Ohrozim Věk: 44 let Výška: 176 cm Znamení zvěrokruhu: Vodnář Oblíbené motto: „Co mě nezabije, to mě posílí.“ Zaměstnání: farmaceutický reprezentant Koníčky: rodina, zahrádka Oblíbené oblečení: rifle, tričko, tylová sukně Oblíbené jídlo: rybí a hovězí maso na různé způsoby Původní hmotnost: 85 kg Současná hmotnost: 63 kg Během roku zhubla 22 kg.

Pár triků

Ploché břicho

Pro zhubnutí této problematické partie je nejdůležitější pohyb. Ideální je svižná chůze či běh. Ale pozor, vaše tepová frekvence nesmí přesáhnout cca polovinu vaší maximální tepovky (její přibližná hodnota je 220 minus váš věk).

Fitness režim

Neobejdete se bez sladkého? Dopřejte si ho dopoledne, odpoledne se zaměřte na bílkoviny.