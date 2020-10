Velké břicho už je pryč. Z kuličky se Hana stala šmrncovní dámou

„Můj každodenní pohled do zrcadla za moc nestál, nedívala jsem se na sebe ráda. Všude se mi hromadil tuk a nejvíc mi vadilo moje plandající břicho. A to nebylo všechno, problémy jsem měla i zdravotní. Jasně, že jsem sama vyzkoušela všelijaké diety, jenže žádná z nich mi nesedla. Žádnou jsem nedokázala držet do konce,“ přiznává Hana, která se pak dozvěděla o výživové poradně Naturhouse v Sušici a přihlásila se.

„Musím říct, že hned první konzultace předčila moje očekávání. Byla jsem opravdu spokojená. Výživová poradkyně Eva Kotounová byla moc příjemná a podrobně mi vysvětlila, jak na tom jsem se svou nadváhou. Žádná sláva to tedy nebyla, a tak jsme se spolu pustily do práce na mé postavě a životním stylu. A je fakt, že jsme tu proměnu vzaly z gruntu a já od základů změnila nejen jídelníček, ale taky celkovou životosprávu,“ vzpomíná sympatická dáma, která při výšce 165 cm vážila 106 kilo a bylo na čase s tím něco udělat.

Hana Chládková před proměnou

Kafe, to je moje pochoutka!

„Musela jsem zatnout zuby a pustit se do toho. Ze začátku jsem vyřadila hlavně pečivo, které nahradily mé oblíbené suchary. Samozřejmě došlo taky na uzeniny a sladkosti. Naopak jsem si začala zvykat na pořádnou dávku ovoce, zeleniny, ale třeba i ryb. Kafe jsem si ale vzít nedala, protože to je moje lahůdka. Bez něj by to nebylo ono. Voňavá káva a já prostě patříme k sobě,“ vypráví Hana, která se i hodně hýbala.

„Většinou jsem chodila manželovi naproti, když jel z práce. To mě bavilo, taková procházka s cílem. A taky jsem doma posilovala. Dělala jsem sedy lehy a někdy i dřepy. Pracuju jako prodavačka a při svém zaměstnání bych ani neměla čas chodit do posilovny nebo se věnovat jiným sportům,“ vysvětluje nám třiapadesátiletá dáma, kterou od samého začátku podporovala celá rodina, přátelé i známí. A jaká byla Hana v dětství?

„Musím přiznat, že jsem jako malá neopovrhovala žádným jídlem. Co mi přišlo do pusy, to jsem snědla. A bylo to na mně časem znát. V pubertě jsem se vnímala spíš jako kulička, sportovní postavu jsem neměla, spíš jsem byla oplácaná. Prostě dobře živená vesnická holka,“ směje se Hana, která zná svého manžela desítky let a pořád jsou spolu rádi.

„Poznali jsme se už v dospívání, vzali jsme se, a protože sami mít děti nemůžeme, adoptovali jsme dva skvělé kluky. Manžel mě měl vždycky rád takovou, jaká jsem byla. Ona láska a partnerství není o postavě, ale je fakt, že mou změnu k lepšímu uvítal. Nejvíc se mu líbím v šatech, nebo úplně bez ničeho. To víte, shodila jsem 28 kilo, takže má vlastně doma tak trochu novou ženskou. Ne, vážně, jsem mu vděčná za to, že mi od začátku fandil a podporuje mě pořád,“ chválí manžela Hana, která na své postavě zapracovala i jinak.

Pár triků, jak na břicho Hodně lidí dělá tu chybu, že posiluje pouze hlavní svalové skupiny. Břicho je ale poměrně velké, a proto je třeba věnovat se všem svalovým skupinám, např. i šikmým břišním svalům. Kokosový olej je jedním z nejzdravějších tuků. Podle studií může jeho konzumace vést ke ztrátě břišního tuku. Nahraďte jím běžné oleje.

Ošklivé břicho je definitivně pryč

„V době před zhubnutím mě moc trápil břišní převis a po zhubnutí to bylo ještě horší. To všechno jsme probíraly s výživovou poradkyní, která mi doporučila abdominoplastiku, operační korekci ochablé břišní stěny. Nebylo na co čekat a letos v květnu jsem ten zákrok opravdu podstoupila. Zvládla jsem všechno v pohodě a musím říct, že jsem nadšená. Ten ošklivý převis, který mě tolik let trápil, je pryč,“ ukazuje ploché bříško pohledná žena, která má teď daleko vyšší sebevědomí. „Vše je to o tom, že si můžu víc věřit, mít se ráda, nestydět se za sebe a nepodceňovat se. Můj manžel dokonce vtipkuje, že jsem teď taková drzejší,“ usmívá se Hana, která musela obměnit skoro celý šatník.

„Už se nehalím do beztvarých triček a v létě jsem poznala další rozdíl. V předchozím těle mi bylo pořád horko. Letos jsem byla schopná vlézt, pokud se maličko ochladilo, i do zimních ponožek, protože rychleji prochladnu,“ směje se hezká blondýnka, která si užívá podzim na zahradě. „Moc rádi s mužem grilujeme, protože venku už teď není takový hic. Nejradši máme naložené maso, děti zase milují grilované hermelíny.“