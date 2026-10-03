S proměnou začala v březnu roku 2025, kdy se s lékařem dohodla na aplikacích injekcí na hubnutí. Sama se snažila hubnout roky, ale efekt byl nulový a jak sama říká, nedokázala se udržet a nejíst. S injekcemi přišla kompletní změna životního stylu a do každodenního života zařadila pohyb i zdravou stravu.
Zhubnout se jí podařilo natolik, že ji lidé přestali na ulici poznávat. A ačkoli byla spokojená s tím, kolik kilo už má dole, stále ji trápila vytahaná kůže, která na těle zůstala. „Bez plastik bych se neobešla. Musela bych se stále něčím stahovat a nemělo by to žádný efekt. Vždy se mi líbily ženy z USA, které měly dokonalé křivky a jejich pověstný hollywoodský úsměv. Takže když jsem se rozhodla pro změnu, už jsem to chtěla se vším všudy,“ uvedla žena.
Lékaři jí odstranili kůži snad na všech částech těla. Dnes má jizvy na rukou, nohou, zádech, břiše a nechala si upravit i obličej. Má porcelánové korunky na zubech a dokonce má za sebou i laserovou operaci očí, aby nemusela nosit brýle. A kromě toho si také do ňader nechala vpravit silikonové implantáty. „Byla to vážně kompletní rekonstrukce. Nikdy jsem se sebou nebyla spokojenější. Své tělo nyní miluji. Mám sice jizvy, které zůstaly po odstranění kůže, ale ty mi vůbec nevadí. Já jsem opravdu maximálně spokojená,“ doplnila.
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Rekonvalescence po zákrocích ovšem nebyla příjemná. Pochopitelně měla bolesti a potřebovala několik dnů po zákrocích neustálou asistenci. Musela být zároveň ještě další týdny velmi opatrná, aby se některé stehy nepotrhaly. A zhruba tři měsíce měla zakázáno více se hýbat. O to víc to pak doháněla, když už mohla cvičit. „V mém životě se změnilo všechno. A je to báječné. Lidé se mě ptají, jestli bych jim to doporučila. Já říkám rozhodně ano. Sice jsem sešitá jako Frankensteinova nevěsta, ale stálo to za to,“ dodala pro The Sun.