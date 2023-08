Ztráta kil ze mě udělala staříka, říká muž

Wayne celý život držel diety. Vyzkoušel prý snad všechny, které na světě existují. Většinou se mu podařilo pár kilo shodit, ale do měsíce byla váha zpět a zpravidla nabral ještě další kila navíc. Když začal mít zdravotní problémy, rozhodl se společně s lékařem, že jediným řešením bude v jeho případě operativní zmenšení žaludku.

„Už to bylo vážné. Musel jsem k přemísťování používat vozítko, bolely mě klouby, měl jsem potíže s dechem. Vysoký cholesterol, cukr a bývalo mi dost zle,“ sdělil pro Daily Mail.

Nyní je spokojený, že je na tom zdravotně lépe. Necítí se ovšem dobře po psychické stránce. Nerad se na sebe nyní divá do zrcadla, protože si připadá kvůli vytahané kůži jako stařec. „Potřebuji teď sehnat peníze na operaci, během které by mi odstranili kůži, která na těle zůstala. Velmi mě to limituje v každodenním životě. Nemohu se pořádně hýbat, pod kůži mám oděrky. Je to nepříjemné a cítím se mizerně,“ doplnil. Operace by ho přišla v přepočtu zhruba na osm set tisíc korun.

„Nerad se na sebe dívám do zrcadla. Snad se mi podaří dosáhnout konečně cíle, který jsem si vysnil,“ dodal.