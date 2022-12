Zhubněte natrvalo. Zjistěte příčinu nadbytečných kil a půjde vám to lépe

Co je dobré vědět Proč se nemá vynechávat snídaně?

Snídaně je hlavní jídlo dne. Tím, že tělu poskytnete energii, začne hned trávit, tedy pracovat. Nastartujete svůj metabolizmus a předejdete pocitu hladu v průběhu dne. Nemusíte ale snídat hned, jak vstanete z postele. Vhodné je najíst se do devadesáti minut po probuzení. Když sladké, tak po ránu...

Slinivka břišní, která zásadním způsobem ovlivňuje trávení, je nejaktivnější v ranní hodinách. Pokud máte rádi sladkosti, můžete si je dopřát právě v tento čas. Tělo vstřebanou energii rychle zužitkuje. Proč jíst pravidelně malé dávky?

Pravidelnost v jídle je základem pro rychlý metabolizmus. To znamená, že tělo pracuje a spaluje dodanou energii. Nedochází tedy ke zpomalení metabolizmu – ukládání si energie do zásob ve formě tuků. Záleží však na skladbě jídelníčku. Pokud bude dostatečně pestrý a postavený na potravinách s nižším glykemickým indexem, s optimálním množstvím vlákniny, bílkovin a tuků, pak krásně zasytí i v menších porcích. Proč se doporučuje mezi hlavními jídly ještě svačit?

Pokud má člověk problém s režimem, měl by konzumovat alespoň tři hlavní jídla dne. Pro aktivní jedince je však vhodné mezi hlavní jídla zařadit také malé svačinky. Nedojde tak ke snížení hladiny glykémie v krvi, což zabrání pocitu hladu. Tělo si pak nebude ukládat přebytečnou energii „do zásob“ a předejdete tak zpomalení metabolizmu. Proč se nemá jíst příliš rychle?

Pro tělo je velmi důležité, abychom přijímali stravu pomaleji a nehltali. Mozku nějakou dobu trvá (udává se kolem 20 minut), než nám dá podnět, že jsme sytí. Proto čím rychleji jíte, tím více toho sníte, než se dostaví pocit sytosti. Tím, že budete jíst pomaleji, stravu také dobře rozžvýkáte a vaše tělo lépe stráví živiny.