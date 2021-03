Teď se každé ráno pochválím, říká Kateřina, která shodila 11 kilogramů

Odkud: Praha

Věk: 53 let

Výška: 160 cm

Znamení zvěrokruhu: Střelec

Oblíbené motto: „Přijmi to, co je. Nech plavat to, co bylo, a měj víru v to, co přijde.“

Zaměstnání: certifikovaná výživová poradkyně

Koníčky: běžky, lyže, kolo, turistika

Oblíbené jídlo: štrúdl

Původní hmotnost: 68 kg

Současná hmotnost: 57 kg

Za několik let zhubla 11 kg.