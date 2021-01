Břicho jsem schovával pod svetrem, vzpomíná Jan, který shodil 27 kilo

Vždy jsem v dětství a mládí sportoval, od čtyř do patnácti jsem hrál hokej a neměl jsem s váhou problémy. Vysoký příjem jsem spálil v rámci intenzivního tréninku, protože jsem pětkrát týdně dvě hodiny cvičil. Bruslení, běhání, posilovna, to všechno mě drželo ve formě. Jenže na střední škole jsem s aktivní kariérou hokejisty musel skončit, nešlo to skloubit dohromady. Ale začal jsem nabírat, protože jsem jedl pořád stejně. Za dva roky jsem přibral skoro 20 kilo a ze svalnatého těla nezbylo nic, přibyl akorát tuk,“ vzpomíná Jan.

„Dokonce jsem v této době potkal svou budoucí manželku, ale ani láska mě nedonutila, abych se sebou něco dělal. Na svatbě jsem si myslel, jak mi to sluší, přitom jsem už tenkrát atakoval stovku. Má žena byla taktní a nikdy mi neřekla, že jsem tlustej. A já s touhle váhou žil několik dalších let. Prvním impulzem k hubnutí bylo narození naší dcery. To jsem se za svou postavu začínal stydět a schovával jsem ji ve volném oblečení. Nechodil jsem nikam, kde bych se musel svlékat. Styděl jsem se dokonce svléct i před vlastní ženou a ani před rodinou jsem nechodil bez trička, protože můj pupek byl skutečně nepřehlédnutelný. Ten mě štval asi úplně nejvíc!“ přiznává mladý tatínek, u kterého nastal zlom, když jeho tchyně vyzkoušela KetoMix dietu a za pár měsíců se změnila k nepoznání.

„Motivovala mě tím přímo neskutečně! O hubnutí jsem však přemýšlel dalších pět měsíců. Jednou, bylo to den před Velikonočním pondělím, jsem seděl s pivem doma v křesle a rozhodl jsem se, že tu musím být pro svou rodinu zdravý a v plné síle. A že od zítřka jdu do sebe. Takových frází jsem už vyslovil hodně, ale tentokrát jsem to myslel fakt vážně. Dal jsem sám sobě slovo a od té doby ho doopravdy dodržuju,“ pochlubil se Jan, který ze začátku hubl podle běžných rad: Nejez pečivo! Pij jenom vodu! Nejez přílohy!

Večer bez chipsů? Hrůza a děs!

„Už první dny šla moje váha dolů, jenže jsem nevěděl, co můžu a nemůžu jíst. Pak jsem si vzpomněl na dietu, kterou držela tchyně, a rozhodl jsem se do toho jít naplno. Společně s doporučenými potravinami mi přišla i brožurka, kde byl popsaný přesný návod, co, kdy a jak jíst. Nejtěžší bylo prvních čtrnáct dnů. Můj jídelníček se změnil od A až do Z.

Pít vodu? To pro mě bylo dřív nemyslitelné. Nedat si pivo či křupky večer u televize? Nepředstavitelné! A rodinné oslavy, to byl úplný horor. Ale já to všechno vydržel! Z 97 kilo jsem shodil na 70 kilo, což je při mé výšce tak akorát. Navíc jsem si nechal změřit poměr svalů a tuků v těle a vyšlo mi to téměř ideálně. A u zásad nízkosacharidového stravování jsem zůstal dodnes,“ říká mladý muž, který si svačiny a obědy do práce chystá zásadně doma.

„Nejradši mám maso v jakékoliv podobě a kvůli zdravé výživě preferuju kuřecí a krůtí. Nejsem ale žádný asketa, i pravý hovězí guláš s knedlíkem někdy padne. Tahle jídla se ale snažím omezovat a zdravě jí celá má rodina. Naši dvouletou dceru se k tomu snažíme také vést. Ne, že bychom jí něco zakazovali, ale sladkosti zbytečně nekupujeme a ona je ani nevyžaduje,“ tvrdí Jan.

Dneska nosím i upnuté věci

„No, a abych nepůsobil jako svatoušek, tak přiznávám, že jedna z mála věcí, které si nedokážu odepřít, je pivo. To si ale stejně nevyčítám, protože mám hodně pohybu. Ze začátku to byly klasické kliky, sedy lehy a sklapovačky. U televize jezdím na rotopedu. Našel jsem zálibu i v běhání a uběhnu třikrát týdně 10 kilometrů. A začal jsem pravidelně chodit do posilovny, abych zpevnil tělo,“ ukazuje vyrýsované svaly Honza, který dosáhl velké změny i v psychice.

„Cítím se jedním slovem úžasně. Těší mě kladné reakce rodiny, přátel a kolegů v práci. Dostal jsem se z velikosti XL na S. Musel jsem si kompletně obměnit šatník. Nosím rád dokonce i upnuté věci. A světe div se, žádný pupek mi už přes opasek nevisí.“

Pár triků

Méně sacharidů – Potraviny bohaté na sacharidy způsobují přibírání v pase a zvětšují obvod téhle partie. Omezte v jídelníčku věci, jako je chléb, rýže, krekry nebo těstoviny, případně je alespoň nahraďte celozrnnou variantou.

Více bílkovin – Dbejte na dostatek bílkovin, zvlášť pokud intenzivně cvičíte a posilujete. Mezi dobré zdroje patří kuřecí a krůtí maso, nízkotučné mléčné produkty, vejce či mořské plody.