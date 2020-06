Místo litrů mléka denně nasadil dietu. Zhubl sto čtyřicet kilo

Než zhubl na hmotnost, která mu vyhovovala, trvalo to tři roky. Nakonec ale díky změně stravování a pohybu shodil téměř sto čtyřicet kilogramů.

„Už si moc nepamatuji na období, kdy jsem nebyl obézní. Možná jako dítě. Ale jak jsem nastoupil na univerzitu, začal jsem se stravovat tak šíleně, že se vlastně divím, jak to moje tělo zvládlo. Neuměl jsem vařit a vše jsem si kupoval. A abych byl upřímný, rozhodně jsem nesahal po salátech. Rychlé občerstvení bylo pro mě jasná volba,“ zavzpomínal muž v rozhovoru pro server Metro.co.uk.

Léta kvůli obezitě nemohl najít partnerku. Už se smířil s tím, že bude osamělý až do konce života. Před pár lety ale potkal Nicole, která se stala láskou jeho života. I díky ní se rozhodl pro radikální změnu a hubnutí se pro něj stalo koníčkem a láska hnacím motorem.

„Když jsem ji potkal, tak jsem všechno viděl v jiném světle. Měl jsem sílu na to, abych to všechno překonal,“ pokračoval. Zrovna totiž procházel těžkým obdobím, kdy jeho matka měla rakovinu.

Šestačtyřicetiletý Phil si nyní užívá, že ho lidé na ulici nepoznávají, a bere to jako ohromnou zábavu. Prošel velkou změnou a doporučuje ji každému, kdo je obézní. Kdyby nezměnil svůj životní styl, zřejmě by skončil v nemocnici a měl by řadu zdravotních problémů. Po zhubnutí vymizel vysoký cholesterol, cukr i vysoký tlak.

„Zlepšila se i moje psychika. Míval jsem panické ataky, které zmizely také. Jen s hrůzou vzpomínám na to, jak jsem nevydržel stát na nohou déle než pět minut, protože jsem měl oteklé kotníky. Už je to za mnou a jsem rád, že jsem to zvládl. Nedělal jsem nic zvláštního. Jen pohyb a zdravá strava. A až nyní mám pocit, že jsem konečně začal žít,“ doplnil.