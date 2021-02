Jiří se začal hýbat, přestal ujídat sladké a za dva roky zhubl 67 kilo

Právě rodina mu byla největší oporou v jeho rozhodnutí. „Pak mi do života vstoupila kamarádka, sestřička z turnovské nemocnice, kde se věnují chirurgické léčbě obezity pod vedením doktora Hrubého. Promluvila mi razantně do duše a ‚dotáhla mě za rukáv‘ do nemocnice. A já jsem se rozhodl s obezitou skoncovat! Záměrně říkám skoncovat. Protože když si někdo řekne, že by s tím měl něco dělat, není to totéž. Tohle chce opravdu pevné rozhodnutí,“ tvrdí Jiří, pro kterého se morbidní obezita stala „koulí na noze“.

Zajídal jsem nezdary u holek

„Lidé si asi myslí, že taková tloušťka už prostě není fyzicky možná, ale bohužel musím říct, že to možné je. Problém u silně obézních lidí, kteří tuhle nemoc nemají způsobenou například špatnou funkcí žláz s vnitřní sekrecí, často spočívá v plíživém a dlouhodobém přejídání, zvyšující se lenosti a nedostatku pohybu,“ z vlastní zkušenosti říká muž, který býval dobrým sportovcem a taky normálním klukem s běžnou váhou.

„Dělával jsem krasobruslení, plavání, házenou, kuželky a závodně judo. Na trénincích, které vždy byly fyzicky náročné, ale člověku pořádně vyhládne. A tady nastal ten zásadní obrat. Když jsem se přiblížil k plotně mojí mamky, která je excelentní kuchařka, vždycky jsem se pořádně nadlábnul. A miloval jsem knedlíky. Taková rajská s osmi na posezení nebyl žádný problém. Tak jsem si tloustnul a pomáhala mi v tom i oblíbená mléčná čokoláda.“

A taky alkohol. „Kdo ho v pubertě nezkusil, ten buď lže, nebo si to nalhává. Já mu přišel na chuť s kamarády ze školy dost rychle a návštěvy hospod se pak staly nedílnou součástí studentského života po mých osmnáctinách. Jenže s judem byl už několik let konec a žádný další sport jsem závodně nepěstoval. Jedl jsem ale pořád za dva a pěkně jsem narostl. Pomalu mi docházelo, že ostatní kamarádi začínají mít úspěchy u děvčat, ale já nic… A tak jsem své nezdary zajídal,“ postěžoval si Jiří, kterého však láska potkala i tak.

„Ženil jsem se s nadváhou. Měl jsem tehdy 105 kilo. Máme dvě úžasné dcery, osmnáctiletou Annu a dvanáctiletou Elišku. Je pravda, že během manželství se moje závislost na jídle zvětšila a já se vyjedl až na 184 kilo. Musel jsem začít jednat a bylo to hodně náročné. Jak fyzicky, tak psychicky,“ říká Jiří, jemuž lékaři doporučili sleeve resekci žaludku, což je operační zákrok spočívající ve zmenšení žaludku o 70 až 85 procent. Měl z toho obrovský strach.

„Ta panika a stud, když musíte svoje skoro dvoumetrákové tělo ukazovat nahé a navíc před nádhernými sestřičkami. Ale zvládl jsem to. Laparoskopicky mi odstranili větší část žaludku a zbylou žaludeční tkáň mi vytvarovali do protáhlého tubusu o objemu cca 100 až 120 mililitrů. Po operaci jsem se vzbudil na normálním pokoji a nic mě nebolelo. Po jednom dni bez jakékoli potravy jsem mohl začít přijímat tekutiny, pak i tekutou stravu. S tou jsem si musel vystačit celý měsíc. Od té doby se mi už nestalo, že bych šel vyplenit ledničku a o půlnoci snědl celou čabajku a k tomu dva chleby. Takové chutě mě přešly. Začal jsem jíst pětkrát, někdy třeba i sedmkrát denně, ale jen porce o objemu 100 mililitrů. Víc ne. A na to pozor, všechny bariatrické operace se totiž dají ‚přežrat‘. Vždy pár minut před jídlem si dám vodu a po jídle už nepiju. Chce to určitý cvik. Jím hodně bílkovin, cukrů a tuků mám tak akorát, žádné drastické snížení,“ dodává Jiří, který první rok shodil 40 kilo a druhý rok dalších 27 kilogramů.

Dnes se cítím o 15 let mladší

„Musel jsem se i hýbat. Ještě pořád nejsem žádný drobek, těch 67 kilo dole je ovšem znát! I manželka a děti mají radost. Do jídla mi nikdy nemluvily, ale teď jsou holky nadšené, že jim už každý den neujídám sladkosti. Taky cvičím, plavu, potápím se, jezdím na kole, venčím psa a znovu se vejdu do judistického kimona. Navíc se cítím tak o deset, možná o patnáct let mladší a lépe se mi zpívá,“ říká hudebník, který má rád country a bluegrass. Je členem dvou vynikajících kapel Sunny Side a Barbecue Band, úspěchy slaví v Evropě i USA.

„Na zhubnutí jsem pyšný, zachránilo mi to život. Máte-li podobný problém, rozhodněte se s ním skoncovat jako s vážnou, ale řešitelnou nemocí. Něco pro to udělejte – teď hned.“