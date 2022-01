Bojím se fanatismu ve jménu pokroku, říká psychiatr Höschl

Vlastníte nějakou kryptoměnu?

Ne.

Rozumíte tomu, jak tyto elektronické měny, z nichž nejznámější je bitcoin, fungují?

Popravdě jsem dodnes nepochopil princip té těžby. Opakovaně mi to vysvětloval syn, který vystudoval matematiku, ale nestačilo to. Tomu konceptu nedůvěřuji. Pořád intuitivně šestým smyslem tuším, že je to na tenkém ledě a že se to celé může zhroutit. Svědčí o tom dost brutální výkyvy kurzu. Sice většinou směrem nahoru, ale někdy i dolů. Nemám trpělivost se tomu věnovat natolik, abych ty výkyvy chápal a věděl, k jakému rozhodnutí to má vést.