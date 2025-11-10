V našem těle se každou sekundu odehrává nespočet procesů, které mají na starosti právě hormony. Ovlivňují tep, trávení, spánek i náladu.
Když jejich hladina zůstává vyrovnaná, cítíme se dobře. Jakmile se ale něco změní, tělo i mysl to okamžitě poznají, protože přichází únava, návaly horka, podrážděnost nebo problémy se spánkem a zvýšená chuť na jídlo a nemožnost zhubnout.
Estrogen, progesteron, inzulin, kortizol nebo dopamin – každý z nich má svůj úkol a společně určují, jak zvládáme běžný den, ale i všechno to ostatní, co nám život nachystá.
Dopamin
Hormon obyčejné každodenní radosti. Přináší nadšení a chuť do života, zvyšuje se při zamilování, pohybu, hudbě nebo dobrém jídle. Když ho je málo, přichází apatie a únava.
Serotonin
Pomáhá zvládat stres a zlepšuje náladu. Zvyšuje ho slunce, pohyb i dostatek spánku nebo sex. Jeho nedostatek vede k úzkosti a podrážděnosti.