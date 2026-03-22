Hormony jsou látky, které ovlivňují činnost různých orgánů a zasahují do všech metabolických dějů. Fungují v podstatě jako poslové nesoucí důležité informace, které následně vyvolávají změny v celém organismu.
Převážnou většinu hormonů produkují žlázy s vnitřní sekrecí, ty zbývající se pak tvoří přímo v krevním oběhu nebo v některých orgánech. Jakmile v tomto dokonale zaběhaném systému něco zaskřípe, poznáte to téměř okamžitě.
Když nás zlobí štítná žláza
Nevelká žláza s vnitřní sekrecí, která tvarem připomíná motýla, se nachází na přední straně krku před průdušnicí. Produkuje hormony tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyto hormony, pro jejichž tvorbu je nezbytný jód, zásadně regulují metabolismus, rychlost energetického výdeje, tělesnou teplotu, růst a vývoj mozku.
Kalcitonin navíc kontroluje hladinu vápníku a fosforu v těle. Nemoci štítné žlázy postihují ženy osmkrát častěji než muže a jejich výskyt stoupá s věkem.
Snížená i zvýšená funkce je špatně
Mezi nejčastější poruchy patří snížená nebo zvýšená funkce štítné žlázy. Býváte poslední dobou hodně unavení, chybí vám energie a máte dojem, jako by se celý svět kolem vás zpomalil?
Pokud zároveň trpíte zimomřivostí nebo zácpou, bezdůvodně přibýváte na váze a na hřebeni vám každé ráno zůstává podezřele mnoho vlasů, pak je dost pravděpodobné, že trpíte hypotyreózou (snížená funkce štítné žlázy), pro kterou je typický nedostatek hormonů.
Opačná situace nastává při hypertyreóze (zvýšená funkce štítné žlázy), kdy je naopak hormonů víc, než tělo potřebuje. Lidé, kteří trpí touto poruchou, se mohou navenek jevit velmi akčními, až neklidní, jako by je neustále něco pohánělo vpřed.
Často se u nich střídají nálady, stěžují si na návaly horka, špatně spí, trpí průjmy nebo hubnou, přestože jedí normálně a nedrží žádnou dietu. Typickým projevem zvýšené funkce štítné žlázy jsou i nápadně vystouplé oči.
Pozorujete-li na sobě některé z uvedených příznaků, zajděte si k lékaři a rázem budete mít jasno. Ke stanovení diagnózy stačí krevní test a vyšetření ultrazvukem.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.