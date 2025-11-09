Když se probudila uprostřed noci s tak silnými křečemi břicha, že téměř nemohla sama ani dojít do kuchyně pro prášek proti bolesti, došlo ženě, že by měla raději neprodleně kontaktovat lékaře. Hned druhý den se tak vypravila na pohotovost, kde jí lékař provedl testy a z krve zjistil, že je těhotná.
„Byl to šok. Brala jsem antikoncepci dlouhé roky. Nechápala jsem, jak je to možné. A po dalším vyšetření mi navíc sdělili, že se jedná o nebezpečné mimoděložní těhotenství, které by mě mohlo ohrozit i na životě,“ uvedla žena. Lékaři jí řekli, že je možné provést chirurgický zákrok nebo využít metodu, kdy plod odejde samovolně po aplikaci potřebných injekcí. Milja zvolila injekce a brzy se jí ulevilo. Přesto ji tato zkušenost natolik vyděsila, že už odmítá spoléhat pouze na tělísko a raději bude volit i další formy ochrany.
„Necítím se teď na to, abych se stala matkou. Není na to vhodný čas. Moc si děti v budoucnu přeji, ale zatím to nemám v plánu. Ani nevím, co bych dělala, kdyby se jednalo o normální těhotenství a ne to mimoděložní. Jen jsem chtěla varovat hlavně hodně mladé dívky, které jsou sexuálně aktivní, aby se chránily před případným otěhotněním více způsoby, protože jak je vidět i u mně, otěhotníte raz dva i přes antikoncepci,“ doplnila.
Měla štěstí, že se mimoděložní těhotenství odhalilo včas a nemuseli jí lékaři odebrat vejcovody nebo vaječník. V takovém případě by byla delší rekonvalescence a v budoucnu by měla i problémy s otěhotněním. Také se zamýšlela nad tím, jak to ženy mají těžké a muži naopak lehké. „My se musíme neustále něčím chránit, brát hormony a děsit se, že náhodou otěhotníme,“ dodala.