Jak vybrat hormonální antikoncepci, která vám bude sedět

Dříve to příslušnice něžného pohlaví neměly jednoduché. Otěhotnění se bránit neuměly, mnohdy přišlo v ten nejnevhodnější čas. Objev antikoncepce tak pro ně znamenal nabytí svobody. Konečně mohly o svém životě rozhodovat samy. Dneska se už bez ní v civilizovaném světě ženy neobejdou.

Existuje mnoho druhů antikoncepce, mezi nejrozšířenější v Česku však patří ta hormonální. Užívá ji víc než 40 procent žen. Nelze ale sáhnout jen tak po ledajaké tabletce. Chce to něco vědět o ní i o sobě.

Pilulky je potřeba brát pravidelně

Hormonální antikoncepci u nás předepisuje lékař, který by vás měl předtím, než začnete prášky užívat, důkladně vyšetřit. Když totiž něco vyhovuje vaší kamarádce, neznamená to, že se to hodí pro vás.

Ohledy se musí brát nejen na věk, ale třeba také na to, zda jste kuřačka, jaké máte zdravotní problémy, jestli jste těhotná nebo kojíte, a na spoustu dalších věcí. Záleží dokonce i na povaze pacientky. To všechno dokáže správně vyhodnotit jen odborník a laik by se do toho neměl pouštět.

Základní formou této antikoncepce jsou pilulky. Ty se ale nehodí pro ženy, jež často zapomínají a mají problémy s pravidelným užíváním čehokoli.

„Léky se totiž musí brát v danou dobu po tři neděle v kuse, pak se na menstruační týden vysadí a jede se nanovo,“ vysvětluje gynekoložka Jessica Morsová. Podle ní je až dvacet procent jejích pacientek těhotných jen proto, že na „zázračnou“ tabletku prostě zapomněly. A pak už bylo pozdě bycha honit. Co se ceny pilulek týče, liší se podle značky, kterou si vyberete. Průměrně ale počítejte, že zaplatíte cca 250 korun měsíčně.

Pokud zapomínáte, měly byste spíše uvažovat například o vaginálním kroužku. Ten se zavádí právě na tři týdny do pochvy a pak se z ní vyjme. Odpadá tedy každodenní stres, zda už jste si prášek vzala, nebo ne. Žena si kroužek aplikuje sama, asistenci lékaře k tomu nepotřebuje.

„Princip je jednoduchý: z kroužku se uvolňují hormony, které zastaví ovulaci. Zároveň zhušťují hlen na děložním hrdle,“ popisuje praxi doktorka Shanti Rameshová. Za kroužek zaplatíte cca 500 korun. Nehodí se ovšem pro ženy, které mají problémy s játry nebo třeba vysokým krevním tlakem.

Další možností je hormonální náplast, jež se nejen snadno aplikuje, ale je i levnější a látky z ní se nedostanou do trávicího systému ani do jater, což je její velkou výhodou. Má tělovou barvu a nalepíte si ji jednou týdně. Nesázejte ale na ni, pokud vážíte víc než 90 kilo. Pak se hormony nedokážou probojovat do těla a nechrání vás.

Nejdéle vás ochrání nitroděložní tělíska

Jako poslední tu máme velké trvalky. První je injekce, kterou vám aplikuje odborník a jež vám zajistí klid na tři měsíce. Zatím ale není tolik oblíbená. Hodně se však využívají nitroděložní tělíska (ta mohou být hormonální i nehormonální). Tělísko vám zavede lékař a jeho výhodou je hlavně dlouhá trvanlivost.

Můžete ho v sobě nosit několik let a bude stále spolehlivé. Nevýhodou je jeho pořizovací cena, která může vystoupat do řádu tisícovek. V dlouhodobém výhledu se vám to ale vlastně mnohonásobně vyplatí.