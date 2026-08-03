V horku nám může pomoci i vhodně zvolené jídlo a pití. Je to jednoduché: v létě si vybírejme potraviny takzvaně ochlazující a vyhýbejme se těm zahřívacím, které oceníme zase v zimě.
Pokud jde o ledově vychlazené nápoje či pořádně velkou porci zmrzliny, tak platí, že moc vhodné do veder nejsou, ba naopak. Ochladí ústní dutinu, kdo by je však pak dokázal vyplivnout, že? Když je vypijeme či sníme, nejenže riskujeme bolest v krku, ale naše tělo musí okamžitě vynaložit spoustu energie na to, aby se zahřálo, a tak místo ochlazení přichází naopak zahřátí organismu.
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Zanedbatelná nejsou ani zdravotní rizika. Ledové nápoje a potraviny způsobují tuhnutí tuků obsažených v jídle, což může vést k zažívacím obtížím.
Chlad také zužuje cévy, zvyšuje krevní tlak, a tím i zátěž pro srdce.
Dáme si meloun
Stačí poslouchat své tělo a řídit se jím. Málokdo by měl ve vedru chuť na knedlo vepřo zelo nebo svíčkovou se šesti. Raději si dáme zeleninový salát.
Vhodné jídlo nám také pomůže doplnit tekutiny, což je v horkém počasí velmi důležité.
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Nejlepší je zelenina a ovoce s vysokým obsahem vody. Králem v tom je vodní meloun, který obsahuje až 90 procent vody. Kousek vychlazeného melounu nás příjemně osvěží a ochladí. Hodí se také třeba jahody, citrusy, nektarinky, ananas, ledový salát, okurka, rajčata i paprika.