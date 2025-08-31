Horko můžete porazit i cvičením. Jóga vás v parnu zklidní i osvěží

Tereza Hrabinová
  4:00
Jóga nemusí být jen dynamická a zahřívací. Zkuste zpomalit a zařaďte pozice, které zklidňují mysl, jemně protahují tělo a jsou ideální i do parných dnů.
Část 1/6

„Pracují-li mysl, emoce a tělo harmonicky se skutečným já, pak se teprve jedná o jógu.“ Gítánanda

Dejte přednost klidné praxi, která podpoří regeneraci a uvolnění těla i mysli. Do své sestavy můžete zařadit například tyto ásany:

Balásana (pozice dítěte)

Z kleku spusťte boky směrem k patám a položte trup na stehna. Paže můžete položit podél těla dlaněmi vzhůru, nebo je natáhnout dopředu před hlavu. Oddálíte-li kolena od sebe, uvolníte více kyčle, ale také vznikne více prostoru pro břicho a hrudník. Pokud cítíte nepohodlí v kolenou, vložte pod ně složenou deku.

Cílem pozice je, aby sedací kosti klesly k patám a čelo spočinulo na podložce. Pokud kyčle zůstávají výše, můžete si podložit hýždě dekou a čelo jógovým blokem nebo polštářem.

Další variantou je sevření kotníků rukama, překřížení paží pod čelem nebo otočení hlavy na stranu. Vnímejte, jak se s nádechem bedra a oblast mezi lopatkami jemně rozšiřují vzhůru a do stran.

Balásana je odpočinková pozice, která hluboce zklidňuje nervový systém, uvolňuje spodní záda, kyčle i ramena. Navozuje pocit bezpečí, zklidňuje a je ideální při únavě.

V klidné „pozici dítěte“ protáhnete i uvolníte záda.
Protáhněte se v pozici žáby.


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

Horko můžete porazit i cvičením. Jóga vás v parnu zklidní i osvěží

Jóga nemusí být jen dynamická a zahřívací. Zkuste zpomalit a zařaďte pozice, které zklidňují mysl, jemně protahují tělo a jsou ideální i do parných dnů.

31. srpna 2025

S parfémem, nebo bez? Co o vás prozradí vaše vůně

Okolí vnímá nejenom náš vzhled, ale i vůni. A ta o nás vypovídá mnohé... Co všechno o sobě prozradíme nejen svým tělesným pižmem, ale i výběrem parfému? Možná budete překvapeni.

31. srpna 2025

Léto ještě neřeklo poslední slovo. Zůstaňte královnou pláže

Být na pláži královnou? Letos je to snadné! Stačí sáhnout po správném střihu, odvážném vzoru a přidat něco praktického – třeba menstruační plavky. Na styl rozhodně není pozdě.

31. srpna 2025

Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací

Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...

31. srpna 2025

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Změny hmotnosti, nálady i paměti. Poznejte včas nemocnou štítnou žlázu

Je malá, ale řídí spoustu dějů v těle. Když se činnost štítné žlázy naruší, projeví se to na váze, náladě i srdci. Poruchy jsou časté hlavně po padesátce. Jak začínající potíže poznat?

31. srpna 2025

Panny budou v napětí, Štíry ovládne sex. Horoskop na září pro všechna znamení

Premium

Je tady konec prázdnin a po nich přichází září, které přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co přinese devátý měsíc jednotlivým...

31. srpna 2025

Halušky se skořicí, jablky a rozinkami

Halušky se skořicí, jablky a rozinkami
Recept

Střední

45 min

Znáte jenom slovenské halušky s brynzou? Vyzkoušejte k snídani sladké se skořicí a jablky.

Aby měla vosí pas, nosí žena korzet třiadvacet hodin denně

Třiatřicetiletá Aleira Avendano původně z Brazílie šokuje svým vzhledem a konkrétně pasem, který má užší než většina lidí na planetě. Aby takové útlosti docílila, musí ovšem nosit stahovací korzet,...

30. srpna 2025  11:28

Je něžná, ženská i sexy. Dopřejte si krajku, podmaní si vás

Krajka rozhodně není jen výsadou spodního prádla nebo sexy oblečení. Poradíme vám, jak ji nosit elegantně, s noblesou a bez špetky lascivnosti – prostě jako pravá dáma! Tajemství tkví v detailech.

30. srpna 2025

Celebrity, které svým dětem nastavují čas strávený u mobilu a televize

Dělá vám obavy, kolik času tráví vaše děti před obrazovkami? Nejste sami. I slavní jsou kvůli tomu znepokojení. A právě kvůli tomu některé hvězdy dětem nastavily čas, který mohou u televize nebo...

30. srpna 2025

Stres, únava i nemoc. Co se děje s tělem, když zapomínáme odpočívat

V moderní společnosti jsme neustále „v pohotovosti“. Jenže tělo i mysl potřebují pauzu. Odpočinek není lenost, ale základní pilíř zdravého a spokojeného života. Pokud totiž relaxování zanedbáváme,...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.