Dejte přednost klidné praxi, která podpoří regeneraci a uvolnění těla i mysli. Do své sestavy můžete zařadit například tyto ásany:
Balásana (pozice dítěte)
Z kleku spusťte boky směrem k patám a položte trup na stehna. Paže můžete položit podél těla dlaněmi vzhůru, nebo je natáhnout dopředu před hlavu. Oddálíte-li kolena od sebe, uvolníte více kyčle, ale také vznikne více prostoru pro břicho a hrudník. Pokud cítíte nepohodlí v kolenou, vložte pod ně složenou deku.
Cílem pozice je, aby sedací kosti klesly k patám a čelo spočinulo na podložce. Pokud kyčle zůstávají výše, můžete si podložit hýždě dekou a čelo jógovým blokem nebo polštářem.
Další variantou je sevření kotníků rukama, překřížení paží pod čelem nebo otočení hlavy na stranu. Vnímejte, jak se s nádechem bedra a oblast mezi lopatkami jemně rozšiřují vzhůru a do stran.
Balásana je odpočinková pozice, která hluboce zklidňuje nervový systém, uvolňuje spodní záda, kyčle i ramena. Navozuje pocit bezpečí, zklidňuje a je ideální při únavě.