Deka, položit a chladit. Jak hasit, když hoří člověk a jak mu pomoci

Podle hasičů lidé postupovali správně. Muž se polil hořlavinou a zapálil, podle svědků měl popálené ruce a obličej, záchranáři uvedli, že mu oheň zasáhl asi 30 procent povrchu těla.



„Záleží, jak moc velké a intenzivní plameny to jsou. Ideální je hodit přes hořícího člověka deku a tím zabránit přístupu vzduchu a oheň uhasit,“vysvětlil pro iDnes.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Podle něj je také možné strhnout z něj hořící oblečení, pokud to jde a plameny nejsou velké. Občas pomůže, když se člověk jen jakoby válí po zemi a tím zabrání přístupu vzduchu a oheň uhasne.“



Hasit hořícího vodou je lepší jen v případě, že oheň neživí žádná hořlavá kapalina. „Když vám třeba chytne rukáv při práci v dílně nebo v garáži, může to být kontraproduktivní,“ uvedl Kavka s tím, že kapalinu vodou jen naředíte a požár se ještě více rozšíří.

„V takovém případě je práškový hasicí přístroj dobrou volbou, i když může u člověka v bezprostřední blízkosti způsobit vážné dýchací potíže. Prioritou ale je uhasit požár,“ dodává Kavka.

První pomoc: Zastavit a položit

Podle Roberta Zajíčka, přednosty Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vystihují první laickou pomoc nejlépe tři anglická slova: stop, drop a roll.

„Většina hořících osob běží a je nutné je zastavit - stop, aby se hoření nezhoršovalo a nestupňovala se poplachová reakce, poté ho položit na zem - drop - pokud možno obličejem dolů, aby se zabránilo dalšímu popálení obličeje a krku. Pokud to jde, kryje si postižená osoba obličej rukama,“ dodává. “ říká Zajíček. K zadušení ohně pak doporučuje kutálení po zemi - roll, a zakrytí pacienta třeba do vlněné deky, čímž se zamezí přísunu kyslíku do plamenů.

„Vlna se podobně jako i jiné přírodní materiály pouze škvíří a nehoří plamenem, jako například umělé syntetické materiály,“ přibližuje přednosta Zajíček.

Chladit, ale pozor na podchlazení

Po uhašení plamenů je důležité šetrně sejmout volné oblečení, což se ale netýká oblečení, které pevně lne k popálené kůži, to se naopak nestrhává. Sundat boty a ihned sundat všechny ozdoby, jako jsou prstýnky, náušnice nebo náramky.

Následuje pak lokální ošetření popálenin. „U poleptání doporučujeme oplachy větším množstvím vody. U popálenin ochlazujeme popálené plochy čistou studenou vodou o teplotě ne nižší než 8 stupňů, maximálně v rozsahu pěti procent povrchu těla. Chladit je potřeba především popáleniny na obličeji, krku a rukou,“ uzavírá Zajíček.

Současně však připomíná, že je potřeba pacienta nepodchladit. Obzvlášť u dětí se to může stát velmi rychle.