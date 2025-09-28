Nikdy v životě jsem nebyla tak často nemocná, jako při druhém těhotenství, zatímco si můj tříletý syn začal složitě budovat imunitu v kolektivu. A já s ním. S tím rozdílem, že zatímco chlapečka jsem poctivě kurýrovala celé dny a noci, sama jsem čas na odpočinek neměla. Jako těhotná jsem také musela výrazně omezit medikaci a jen závistivě koukala na synovy nurofenové čípky.
Pak mi můj lékař (už nevím zda praktik či gynekolog) řekl zásadní věc, na kterou nikdy nezapomenu: „Než aby vám bylo zle, radši si vezměte ten paralen!“ Nejradši bych ho tehdy obejmula, protože studené obklady na teplotu už nefungovaly, jenom vytvářely čím dál tím větší mlhu.
Trump si bere rodičky jako rukojmí
Viróza v těhotenství sice obvykle není fatální, ale vysoké teploty jisté riziko přece jen představují. Strašit tedy těhotné ženy autismem a odrazovat je od užívání veškerých léků, nedejbože z politických důvodů, je nejen bezohledné, ale může být i nebezpečné. Kdyby mně v té chvíli někdo řekl, že paracetamol způsobuje autismus, rozhodně bych nad tím nedokázala jen mávnout rukou. Fakt, že takovéto prohlášení vyjde z natolik oficiální instituce, jako je Bílý dům, je na pováženou.
Narážím tu na svévolné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, jímž v pondělí na tiskové konferenci ohledně autismu apeloval na těhotné ženy, aby nebraly paracetamol, ani ho nedávaly svým dětem. Své tvrzení přitom opřel o informaci z doslechu: „Podle jedné zvěsti – a nevím, zda je to pravda – prý na Kubě nemají paracetamol, protože si ho nemohou dovolit. No a téměř tam nemají autismus,“ uvedl Trump.
Činit veřejná prohlášení na základě domněnek není šťastné a nic na tom nemění pozice prezidenta žádné země. V tomto případě však Donald Trump jednal zcela proti závěrům široké lékařské veřejnosti.
Nejsou jasné důkazy, že paracetamol působí autismus, reaguje WHO na Trumpa
Co tedy způsobuje autismus?
Kdo se kdy setkal s poruchami autistického spektra, ať už v oblasti medicíny, psychologie, psychiatrie, ve svém okolí či u vlastních dětí, ten dobře ví, jak neukotvitelná tato neurovývojová porucha je. Autismus má více rovin a jeho projevy se rozhodně nedají zaškatulkovat do modelu „Rainman“. Stejně tak je i mnoho faktorů, které ho způsobují. Na prvním místě je však genetika.
Že jde o genetickou a „multifaktoriální“ záležitost, mi potvrdila i Mgr. Lenka Bittmannová, speciální pedagožka z Národního ústavu pro autismus: „My už dneska víme s jistotou, že tam hrají roli geny. Proto je to také vývojová porucha a dítě se s tím prostě narodí. Samozřejmě, že tam může být spousta dalších přidružených okolností, které dohromady dají tu diagnózu, ale genetika je podle mého názoru zásadní. I v rodinách vidíme, že to tak je.“
Těžko lze také mluvit o „epidemii autismu“, jak zvýšený počet diagnostikovaných případů v USA nazývá prezident Trump. Autismus je tu s námi odjakživa, jen dnešní metody a větší společenská otevřenost vůči tomuto tématu přispívají k tomu, že se lépe diagnostikuje a víme, jak s ním pracovat.
Může paracetamol přispět k rozvoji autismu?
Samozřejmě existují léky, které jsou v tomto směru rizikové, zejména některých druhů antiepileptik. V této souvislosti se objevilo také několik studií, které souvztažnost paracetamolu s autismem zjišťovaly, ale se smíšenými výsledky. „Některé práce zjistily mírnou statistickou korelaci – tedy že matky dětí s těmito diagnózami častěji uváděly užívání paracetamolu v těhotenství,“ uvádí PhDr. Kateřina Thorová Ph.D. ve svém článku na autismport.cz. Z toho však nelze dovozovat jednoznačnou příčinnou souvislost vzhledem k tomu, kolik kolik žen se v těhotenství musí potýkat s bolestmi hlavy, zad či s virovými onemocněními.
„V těhotenství se paracetamol užívá kvůli horečce, bolesti či infekci, a právě tyto stavy by teoreticky samy o sobě mohly souviset se zvýšeným rizikem PAS (poruchy autistického spektra, pozn. red.). Vědecké důkazy pro kauzální souvislost mezi virovými infekcemi a záněty jsou však také smíšené či spíše slabé,“ dodává doktorka Thorová a rovněž upozorňuje, že „neléčená horečka v těhotenství sama o sobě představuje riziko pro plod“, a je tedy potřeba ji léčit.
Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert
Co si tedy můžu vzít na horečku v těhotenství?
Co lékař, to názor, obecně se však při horečce ve všech trimestrech těhotenství doporučuje právě paracetamol. Jedná se zejména o Paralen a Panadol. Potvrzují to hlavně lékárníci, např. PharmDr. Martina Hnilová v rámci online poradny: „Paracetamol v dávce 500 mg je při krátkodobém užívání v těhotenství bezpečný,“ s tím, že je samozřejmě třeba ho brát pouze v nutném případě (teplota nad 38 °C, intenzivní bolest hlavy) a dodržovat odstup šesti hodin mezi jednotlivými dávkami.
Kolik si mohu vzít paracetamolu v těhotenství?
Státní ústav pro kontrolu léčiv k tématu paracetamolu v těhotenství vydal prohlášení: „Velké množství dat u těhotných žen neukazuje na malformační ani na feto/neonatální toxicitu. Výsledky epidemiologických studií neurologického vývoje u dětí, které byly in utero vystaveny paracetamolu, nejsou průkazné. Pokud je to z klinického hlediska zapotřebí, může být paracetamol v průběhu těhotenství užíván, má být ovšem užíván v co nejnižší účinné dávce, po co nejkratší možnou dobu a s co nejnižší možnou frekvencí.“
Které léky jsou vhodné v těhotenství?
Vhodné ve všech trimestrech (v nutném případě a přiměřeném dávkování):
Nevhodné:
Co se naopak nedoporučuje, jsou léky obsahující ibuprofen a kyselinu acetylsalicylovou, a to zejména v posledních třech měsících těhotenství. Podle PharmDr. Radka Machana je pak z volně prodejných přípravků v omezené míře možné: „Je zde omezení, a to omezené užívání v 1. trimestru, 3. trimestr je užívání zcela zakázáno.“ V prvním trimestru jsou tu potenciální rizika poruch vývoje, ve třetím trimestru jsou pak rizika mnohem větší kvůli riziku snížení objemu plodové vody apod.
U některých lidí sice není paracetamol tak účinný, ale ve 2. a 3. trimestru bývá ještě zmiňován Paralen s kofeinem, který je o něco účinnější. I zde je však třeba opatrně, protože kofein může zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Na podporu účinku paracetamolu či na bolení hlavy v těhotenství mi lékárník doporučoval hořčík a ten na lehkou bolest opravdu působil.
Další známé léky na horečku a potlačení bolesti jsou na předpis. Občas se zmiňuje Novalgin, ale ten se v těhotenství bez porady s lékařem rozhodně nedoporučuje. Léky samy o sobě nejsou samospásné, a jak jsem si měla příležitost sama vyzkoušet, bez odpočinku, dostatku tekutin a vitamínů to nepůjde.