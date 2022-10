Na horečku bez léků. Pomůže sprcha, citron i bylinky

Jak ještě snížit teplotu do vlažné koupele nalijte šálek octa a lehněte si do vody na 5 až 10 minut

pijte čaje podporující pocení: lipový, meduňkový, bazalkový, mátový, z černého bezu apod.

snězte několikrát za den 3 až 4 lžičky kompotovaných borůvek

několik minut masírujte nemocnému páteř měsíčkovým olejem a potom ho přikryjte teplou dekou

třikrát denně potírejte dotyčnému záda a hrudník olivovým olejem, do kterého jste přidali pár kapek citronového oleje

plátek syrové brambory namočte na 10 minut do octa, pak přiložte na čelo a překryjte žínkou

1 polévkovou lžíci ovesných vloček zalijte horkou vodou, nechte chvilku vychladnout a výluh vypijte

do šálku s horkou vodou dejte čajovou lžičku hořčičných semen, louhujte 5 minut sem a popíjejte po malých doušcích

25 gramů rozinek namočte půl šálku vody, rozmixujte, přidejte šťávu z poloviny citronu a pijte dvakrát denně

na chodidla přiložte 2 plátky citronu, navlékněte si vlhké bavlněné ponožky a zabalte nohy do teplé deky (citron lze nahradit plátky syrové cibule)