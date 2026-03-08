Nedostatek hořčíku. Tyto příznaky, které mnoho lidí přehlíží

Cítíte se podráždění, vyčerpaní, slabí a bez energie? Nemůžete spát, nebo dokonce podléháte depresi? Příčinou může být nedostatek magnezia.

Hořčík může významně pomoci v boji proti bolesti hlavy. | foto: Canva

Magnesium (hořčík) je základním minerálem přítomným v lidském těle. Tento prvek je pro nás velmi důležitý zejména v době zvýšené fyzické aktivity, ve stresových situacích a v těhotenství.

Pro aktivní sportovce

Hořčík se účastní uvolňování svaloviny a jeho nedostatek se projevuje svalovými křečemi. Přesto nedostatek hořčíku občas zaskočí i nejednoho aktivního sportovce. Křeče mohou přetrvávat i desítky minut a následně se často vracejí. To může omezit procvičování svalových partií i na delší dobu.

Hořčík tělo potřebuje, pomůže při stresu i únavě. Pozor si dejte při výběru

Tip: Dejte si po tréninku smoothie z banánu, listového špenátu a trochy mléka nebo bílého jogurtu. Doplníte tak nejen sacharidy a bílkoviny, ale i hořčík.

Pro odolnou psychiku

Jako prvek, který se v organismu účastní celé škály biochemických reakcí včetně reakcí v mozku, má dostatečný příjem hořčíku v konečném důsledku vliv nejen na fyzickou aktivitu, ale také na duševní pohodu. Nedostatek hořčíku je popisován jako možná příčina vzniku depresí a úzkostných stavů.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Tip: Jednou z potravin obsahujících vysoké množství hořčíku je i kakao. Kousek čokolády s vysokým obsahem kakaa (alespoň 70 %) tak nejenže neuškodí vaší linii, ale může mít dokonce léčivé účinky. A kdo by se nechtěl ze stresu léčit čokoládou…

Pro těhotné ženy

Hořčík je jednou z klíčových látek pro fyziologický průběh těhotenství. Jeho dostatečný příjem pravděpodobně pomáhá předcházet předčasnému porodu, je účinný také proti nespavosti, ranním nevolnostem a je rovněž důležitý pro správný vývoj plodu.

Tip: Jednoduchým způsobem, jak zajistit tělu dostatek hořčíku, je užívání těhotenských multivitaminů.

Co jíst v zimě pro zdraví? Banán doplní hořčík, mango vitamin A

Pro diabetiky

Nedostatek hořčíku snižuje schopnost inzulinu udržovat hodnoty krevního cukru v normálu. Tělo nedokáže cukr z krve efektivně vstřebávat a vzniklá inzulinová rezistence je jedním z hlavních faktorů vzniku diabetu II. typu. Podáváním hořčíku při léčbě může dojít k opačnému jevu a snížení krevního cukru. Hořčík tedy hraje roli v prevenci i léčbě diabetu II. typu.

Tip: Semínka a ořechy jsou nabité hořčíkem. 16 g dýňových semínek obsahuje 46 % doporučené denní dávky (DDD) hořčíku. 24 g mandlí či 30 g kešu má 25 % DDD hořčíku.

Kde najdete nejvíc hořčíku?

Listová zelenina, mořské řasy, avokádo, banány, luštěniny, ořechy, mandle, semínka, celá zrna (pšeničné otruby, ovesné vločky), minerální voda s obsahem hořčíku, tmavá rýže, kakao, tmavá čokoláda.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity

Jennifer Aniston, Halle Berry a Naomi Campbell

Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...

Vzpomínky na minulé životy. Víra v reinkarnaci nemusí být výmysl

Ilustrační snímek

Věřili tomu už staří Keltové a víra v reinkarnaci je dodnes součástí živých náboženství. S možností existence minulých životů koketují i někteří psychologové a terapeuti. věříte v minulé životy?

8. března 2026

Kabelka je ten nejlepší doplněk. Nebojte se ani nezvyklých kousků

Pokud hledáte model, který bude ladit ke všemu, vsaďte na geometrický tvar a...

Na jaře budou kabelky středobodem outfitu díky své textuře a neobvyklým materiálům. Prozradíme vám žhavé trendy.

8. března 2026

Jak fungují nové léky na hubnutí. Jsou skvělý sluha, ale špatný pán, varuje lékař

Premium
Obezita a s ní spojené zdravotní potíže jsou jednou z nejvýznamnějších výzev...

Obezita a s ní spojené zdravotní potíže jsou jednou z nejvýznamnějších výzev dnešní medicíny. Moderní léky na hubnutí se staly doslova fenoménem a i v Česku už je užívají desetitisíce lidí. Dokonce...

8. března 2026

Nedostatek hořčíku. Tyto příznaky, které mnoho lidí přehlíží

Hořčík může významně pomoci v boji proti bolesti hlavy.

Cítíte se podráždění, vyčerpaní, slabí a bez energie? Nemůžete spát, nebo dokonce podléháte depresi? Příčinou může být nedostatek magnezia.

8. března 2026

Hollywoodské hvězdy, které bojují s vážnými nemocemi už od dětství

Některé slavné hvězdy se potýkaly se zdravotními obtížemi už jako malé děti a...

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které se už od dětství potýkají s vážnými zdravotními problémy. Většina z nich se dodnes musí hlídat a šetřit, protože jim jinak hrozí problémy,...

8. března 2026

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

8. března 2026

Trenér radí, co si dát v rychlém občerstvení a přesto hubnout

Denver Steyn

Oblíbený australský fitness trenér Denver Steyn prozradil, co přesně si objednává z McDonald’s, když se snaží zhubnout. Jeho fanoušci na Instagramu byli v šoku, protože měli za to, že je rychlé...

7. března 2026  11:08

Přání k MDŽ, která nejsou trapná. Tohle ocení partnerka i kolegyně

Ilustrační snímek

Má ještě dnes cenu slavit Mezinárodní den žen a co se píše do přání k MDŽ? Vzdát úctu ženské síle se dá i jinak než zvadlým karafiátem nebo lascivními obrázky. Stačí vymyslet oduševnělé přání, které...

7. března 2026

Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Pečené brambory s tvarohem

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.

7. března 2026

Sexy v prádle i oblečená. Taková je Jessie James Deckerová

Jessie má i po čtyřech dětech neskutečně krásnou postavu.

Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici,...

7. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zatočte s jarní únavou. Osvědčené tipy, jak získat zpět energii

Ilustrační fotografie

Vyčerpanost a únava, bolest svalů a kloubů, nechuť cokoli dělat nebo potíže se soustředěním – to jsou typické příznaky jarní únavy. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci organismu na dlouhou zimu,...

7. března 2026

Horoskop pro každé znamení na 11. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Lvi, jako když hrází hrách o zeď...nevšímavost doma přejdete, ale v práci vás přehlížení potrápí. Vodnáři, vy se následující víkend pověnujte...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.