Magnesium (hořčík) je základním minerálem přítomným v lidském těle. Tento prvek je pro nás velmi důležitý zejména v době zvýšené fyzické aktivity, ve stresových situacích a v těhotenství.
Pro aktivní sportovce
Hořčík se účastní uvolňování svaloviny a jeho nedostatek se projevuje svalovými křečemi. Přesto nedostatek hořčíku občas zaskočí i nejednoho aktivního sportovce. Křeče mohou přetrvávat i desítky minut a následně se často vracejí. To může omezit procvičování svalových partií i na delší dobu.
|
Hořčík tělo potřebuje, pomůže při stresu i únavě. Pozor si dejte při výběru
Tip: Dejte si po tréninku smoothie z banánu, listového špenátu a trochy mléka nebo bílého jogurtu. Doplníte tak nejen sacharidy a bílkoviny, ale i hořčík.
Pro odolnou psychiku
Jako prvek, který se v organismu účastní celé škály biochemických reakcí včetně reakcí v mozku, má dostatečný příjem hořčíku v konečném důsledku vliv nejen na fyzickou aktivitu, ale také na duševní pohodu. Nedostatek hořčíku je popisován jako možná příčina vzniku depresí a úzkostných stavů.
Tip: Jednou z potravin obsahujících vysoké množství hořčíku je i kakao. Kousek čokolády s vysokým obsahem kakaa (alespoň 70 %) tak nejenže neuškodí vaší linii, ale může mít dokonce léčivé účinky. A kdo by se nechtěl ze stresu léčit čokoládou…
Pro těhotné ženy
Hořčík je jednou z klíčových látek pro fyziologický průběh těhotenství. Jeho dostatečný příjem pravděpodobně pomáhá předcházet předčasnému porodu, je účinný také proti nespavosti, ranním nevolnostem a je rovněž důležitý pro správný vývoj plodu.
Tip: Jednoduchým způsobem, jak zajistit tělu dostatek hořčíku, je užívání těhotenských multivitaminů.
|
Co jíst v zimě pro zdraví? Banán doplní hořčík, mango vitamin A
Pro diabetiky
Nedostatek hořčíku snižuje schopnost inzulinu udržovat hodnoty krevního cukru v normálu. Tělo nedokáže cukr z krve efektivně vstřebávat a vzniklá inzulinová rezistence je jedním z hlavních faktorů vzniku diabetu II. typu. Podáváním hořčíku při léčbě může dojít k opačnému jevu a snížení krevního cukru. Hořčík tedy hraje roli v prevenci i léčbě diabetu II. typu.
Tip: Semínka a ořechy jsou nabité hořčíkem. 16 g dýňových semínek obsahuje 46 % doporučené denní dávky (DDD) hořčíku. 24 g mandlí či 30 g kešu má 25 % DDD hořčíku.
Kde najdete nejvíc hořčíku?
Listová zelenina, mořské řasy, avokádo, banány, luštěniny, ořechy, mandle, semínka, celá zrna (pšeničné otruby, ovesné vločky), minerální voda s obsahem hořčíku, tmavá rýže, kakao, tmavá čokoláda.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.