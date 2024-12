Hořčík tělo potřebuje, pomůže při stresu i únavě. Pozor si dejte při výběru

Hodit se může každému. Sportovcům uleví od křečí a svalové únavy. Jiní ho používají na zklidnění, někteří se díky němu lépe soustředí a další mají zase pocit, že bez něj neusnou. Pomáhá také při fungování nervového, metabolického a kardiovaskulárního systému. Proto je hořčík pro lidský organismus nezbytný.

Jeho optimální hladina by se měla u zdravého dospělého jedince pohybovat v rozmezí 0,75 – 0,95 miligramů na litr (mmol/l). Lidé se však k těmto hodnotám často ani nepřibližují, a to i přesto, že jim pak hrozí řada zdravotních komplikací, jako jsou křeče, migrény, únava nebo také problémy spojené s krevním tlakem.

Není hořčík jako hořčík

Ono to totiž není jednoduché. Nestačí dojít do lékárny nebo drogerie a sáhnout po prvním balení hořčíku, které tam uvidíte. Je potřeba číst i zadní stranu obalu, která prozradí, o jaký konkrétní druh magnesia jde. Je to totiž minerál, který lze užívat v různých formách a v rozličných časech. Má totiž různou biologickou dostupnost a účinnost.

Zaměřme se tedy alespoň na tři nejběžnější druhy hořčíku. Tím prvním je takzvaný glycinát nebo také Magnesium bisglycinát. Ten se lehce vstřebává, je jemný na žaludek a uklidňuje tělo i mysl. „Hodí se tedy pro podporu kvalitního spánku a snížení stresu,“ radí molekulární bioložka a genetička Barbora Procházková. Z toho ale vyplývá také to, že vzít si ho ráno by nebyla výhra. Sáhněte po něm naopak v pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách. Funguje také těsně po sportovním výkonu, protože zklidní svaly.

Druhým typem je Magnesium malát – ten ale působí naprosto odlišně. „Dodává tělu energii a snižuje nežádoucí únavu,“ dokládá Barbora Procházková. Proto byste ho měli doplnit hned ráno anebo krátce před cvičením či nějakým fyzickým výkonem, nejpozději ale v poledne. Pro své energizující účinky je vhodný také například pro jedince trpící chronickou únavou. Stejně jako předchozí druh se i on lehce vstřebává a organismus nezatěžuje.

Do třetice tady máme ještě velmi důležitý hořčík threonát. „Ten proniká do mozku, kde zesiluje pozornost a kognitivní funkce člověka,“ uvádí expertka. Lehce se vstřebává, podporuje soustředěnost a výkonnost a tudíž je dobré si ho vzít ráno.

Odbornice zmiňuje i fakt, že některé přípravky mohou obsahovat více než jen jeden druh, navíc bývají častokrát doplněny o další vitaminy a minerály, které násobí jeho účinnost. „Není tedy pravidlem, že jednotlivé formy magnesia jde užívat pouze odděleně,“ dodává. Na to už se ale musíte vyptat v lékárně.

Pozor na správné užívání

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli druh, nikdy hořčík neberte na lačný žaludek. Nejenže by se pak déle a hůř vstřebával, ale mohly by vás postihnout i nepříjemné zažívací problémy.

A rozhodně to s ním ani nepřehánějte. Pokud ho totiž máte v těle naopak moc, není to také žádná paráda. Některé jeho formy totiž organismus dráždí, a tak hrozí nevolnost i průjem.