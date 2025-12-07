Kratší dny, chladnější počasí, ale i spoustou „vedlejších účinků“ , které působí v tomto pochmurném období na vaše tělo. Jedním z nich je nekonečná únava. Nedostatek sluníčka totiž způsobuje, že váš organismus začne vyrábět místo serotoninu neboli hormonu dobré nálady „ospalý“ hormon melatonin. A výsledek? Cítíte se věčně bez energie, podráždění, mrzutí a se spoustou depresivních myšlenek. Bohužel tím podzimní a zimní sešup zdaleka nekončí.
Věčná ospalost
Další věcí, co můžete v tomto období pociťovat, je neuvěřitelná ospalost. Určitě znáte ten pocit, když se ráno probudíte a místo toho, abyste se cítili svěží, nejraději byste zabořili hlavu zpátky do peřiny.
|
Bolest hlavy, bušení srdce i únava. Nepodceňujte nedostatek hořčíku
Nic neděje, jen na vás působí chlad a sychravost podzimních dnů. Podle odborníků je to důvod, proč se přes den méně hýbete a tělo má pak menší motivaci produkovat hormon endorfin, který působí jako stimulant energie.
Na cukr raději zapomeňte
Aby toho nebylo málo, je tady i další nepříjemnost: jídelníček! Docela často se stává, že čím víc jste ospalejší a unavenější, tím více hledáte energii v jídle. Zejména ve sladkostech – ty působí jako rychlý doping, jeho efekt ovšem poměrně brzy vyprchá a přinese ještě větší únavu.
Bohužel kouzlo sladkostí na podzim často končí přebývajícími kilogramy ještě před zimou. A když pak do toho započítáte Vánoce, tak se můžete začátkem příštího roku dostat na pořádně velký váhový přírůstek.
Hořčíková vzpruha
Pokud se vám tento scénář nelíbí, pak pro vás máme jedno řešení – a tím je hořčík neboli magnézium. O něm je všeobecně známo, že tlumí ospalost a únavu... Když ho tělu dodáte v hojné míře, podpoříte tvorbu takzvaných ATP molekul, které jsou hlavním zdrojem energie pro vaše buňky.
A nejenom to! Podle lékařů pravidelné dávky hořčíku ve stravě přispívají také k optimální funkci takzvaných nervových vzruchů, které snižují napětí v těle a působí proti psychické únavě a vyčerpanosti.
Dejte si semínka, čočku i čokoládu
A kde zázračný minerál najdete? Obecně se ví, že česká strava je na magnézium chudá, takže pokud nechcete brát doplňky stravy, je nutné abyste si svůj jídelníček hlídali.
Vaše denní dávka hořčíku by měla odpovídat 300 až 400 mg. Jen pro představu, když si koupíte třeba dýňová semínka, ve 100 g sáčku bude až 500 mg hořčíku. Bohatým zdrojem minerálu jsou i slunečnicová semínka (325 mg/100 g), kešu oříšky (260 mg/100 g), lněná semínka (380 mg/100 g) či mandle (270 mg/100 g). Proto si určitě do práce přibalte některou z těchto drobných svačinek.
|
Hořčík tělo potřebuje, pomůže při stresu i únavě. Pozor si dejte při výběru
Magnézium ale obsahují i další potraviny, které běžně využíváte k přípravě teplých a studených jídel. Klasickým příkladem je vařený špenát (79 mg/100 g), čočka (36 mg/100 g), celozrnné obilniny z ovsa či pohanky (120 až 130 mg/100 g) a černé fazole (70 mg/100 g). Do svého jídelníčku zakomponujte i luštěninové polévky. Nejenže vás zahřejí, ale dodají vám i pořádnou dávku vlákniny, která vás zasytí.
Sázkou na jistotu je také dušený špenát, celozrnné přílohy k jídlu (například oves, pohanka), rizoto z celozrnné rýže nebo zeleninové saláty, které ještě ozvláštníte posypkou z různých semínek. Váš pokrm tak získá na křupavosti, ale i na pořádné dávce živin.
|
Recepty na nejlepší podzimní polévky. Zahřejte se dýňovou, čočkovou i vývarem
Jestli rádi mlsáte, máme pro vás dobrou zprávu. Jedním ze zdrojů hořčíku je i hořká čokoláda. Při jejím nákupu pamatujte, že musí obsahovat minimálně 70 až 75 % kakaové složky, právě tenhle hnědý prášek je přirozeným zdrojem hořčíku. Obecně platí pravidlo, že čokoláda s vyšším podílem kakaa vám dodá také vyšší podíl magnézia. Klidně si tedy kupujte extra hořkou s 85 % kakaa.
Jen nezapomeňte, že v případě zdravého mlsání platí klasické – všeho s mírou. Doporučená denní dávka hořké čokolády je cca mezi 20 až 30 g.
Článek vznikl pro časopis Tina.