Při výběru narazíte na názvy malát, laktát, citrát, bisglycinát, treonát… Podle Cahlíkové je každá z těchto forem hořčíku vhodná pro jiné účely a jinou denní dobu. Některá podporuje spánek, jiná potlačuje únavu, odbourává stres či úzkost. A pozor: bohužel ne všechny mohou obsahovat tolik dobře vstřebatelného hořčíku, kolik výrobci uvádějí na obalu!
Jaká je funkce hořčíku v organismu?
Hořčík patří mezi nejdůležitější kationty v organismu a po draslíku je druhým nejvíce zastoupeným nitrobuněčným kationtem (kationty jsou atomy nebo molekuly s kladným elektrickým nábojem a v těle plní klíčové funkce, jako je přenos živin, odpadních látek, podpora svalové činnosti či nervových impulzů apod.; pokud jde o hořčík v našem těle, až 99 % se nachází přímo v buňkách, pozn. red.). Z toho vychází i jeho funkce a význam v organismu.
Nadměrný příjem ostatních minerálů, například vápníku, zinku a fosforu, může vstřebatelnost hořčíku snižovat.