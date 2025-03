Bolest hlavy, bušení srdce i únava. Nepodceňujte nedostatek hořčíku

Těžko byste hledali v organismu buňku, která by nepotřebovala hořčík. Magnesium totiž vstupuje do nejrůznějších procesů, účastní se například zpracování bílkovin, ovlivňuje dobrou kvalitu kostí, protože spolupracuje s vápníkem a musí s ním být v rovnováze, posiluje imunitu, díky němu tělo využije draslík.

Hořčík je nutný pro svaly a jejich napětí a samozřejmě i pro mozek a nervy. Příznivě působí proti stresu, ale pomáhá i proti alergiím a zánětům.

Člověk, který by ho měl dlouhodobě málo, by se vystavoval i riziku vážnějších nemocí, třeba kardiovaskulárních, protože i srdce je přece sval, danou osobu by ohrožovala cukrovka, ale také Alzheimerova choroba. Dost vážné hrozby na to, aby se dalo magnesium podcenit.

Vstřebává ho střevo

Pestrá a co nejpřirozenější strava vám toho samozřejmě dodá mnohem víc než jen hořčík, ale díky ní můžete ušetřit za tabletky magnesia. Když si denně dáte hrst oříšků nebo semínek, třeba dýňových, kus jakostní hořké čokolády, špenát, mandle, banán, avokádo, jídlo s luštěninami, mákem či vločkami, porci lososa a napijete se minerálky, máte, co se týče hořčíku, docela vystaráno.

Pokud si kupujete magnesium v lékárně, dodržujte vždy předepsané dávkování, denní příjem by měl být mezi třemi až čtyřmi sty miligramy. Vyšší je podstatný například pro dospívající osoby a těhotné či kojící matky, ale i lidi, kteří vydali hodně potu při nějaké namáhavé práci, sportu nebo horečce.

Předávkování u zdravého člověka, jemuž dobře funguje organismus, v podstatě nehrozí, protože případný přebytek prvku tělo přirozeně vyloučí skrze moč a stolici.

Hladinu hořčíku by si měli víc ohlídat kupříkladu pacienti se zhoršeným trávením, protože magnesium se vstřebává ve střevech, ale i ti, kteří holdují alkoholu nebo nemají vhodnou životosprávu, třeba často drží diety.

Buďte ostražitější, i pokud berete nějaké léky, případně hormonální antikoncepci. Na to by vás ale měl upozornit dopředu váš lékař.