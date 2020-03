Jak na práci z domova: plánujte, dopřejte si pauzu, učte se a meditujte

Sestavte si nový časový plán

I když jste možná do této doby mívali nějaký den v týdnu home office a přesně věděli, k čemu ho efektivně využít, aktuální situace vše změnila. Pravidelný čtvrtek doma, který patřil činnosti, která zabere nanejvýše pár hodin, nelze přetvořit na celý týden.

Sepište si všechny povinnosti a projekty, na nichž pracujete. Vyhraďte si dopoledne pravidelně na to nejdůležitější nebo se spolehněte na svůj vlastní vyzkoušený produktivní čas. Když vás (konečně) nikdo nehlídá, můžete důležité úkoly dělat klidně v pět odpoledne nebo v deset večer, je-li vám to tak příjemnější.

VIDEO: Koučka Lenka Černá radí, jak vyzrát na práci z domova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nezapomínejte na pravidelné pauzy

Při práci z domu víc než kdy jindy myslete na odpočinek. Mnoho lidí má totiž v domácím prostředí sklony k workholismu. Zatímco v kanceláři vás čas od času vyruší kolega, kurýr nebo se odejde na dlouhou poradu, doma byste se po chvíli mohli přistihnout, jak se moříte už pět hodin v kuse.

Přitom při home office můžete po části dokončené práce vstát, připravit si pohodlně svačinu, zalít květiny, dojít na nákup nebo připravit oběd. Během kratších přestávek v práci máte šanci si konečně osvojit nový zvyk – malou procházku a protažení.

Konečně máte čas na sebevzdělávání

Vzhledem k nepříznivé situaci řada dříve přísných firem dovolila svým zaměstnancům práci z domova, jiné společnosti i živnostníci se zase snaží lidem tuto dobu zpříjemnit a nabídnout jim něco navíc.

Internet je proto plný lekcí osobní produktivity, seberozvoje, základů online marketingu či lekcí jógy, a to často úplně zadarmo. Mnohým z nás přitom klesl objem práce, takže čas, který přebývá, můžete věnovat kurzu, workshopu nebo klidně přečtení knihy, která vás ve vašem profesním životě posune dál. A až nezvyklá opatření skončí, povstanete jako Fénix.

Věnujte čas sami sobě

Zacvičte si, pokud vás to láká. Večer nebo klidně v devět ráno či v jednu odpoledne – přesně tak, jak o tom vždy zavření v kanceláři sníte. Učili jste se před lety španělsky? Pusťte si film v původním znění a bez titulků. Potěší vás, že pořád trochu rozumíte, a v paměti se vám slovíčka pěkně osvěží. Lepší pocit zaručen. A ten teď potřebujeme všichni.

Pustit si můžete i nahrávky meditací. Jako bonus k tomu všemu možná v záplavě lekcí zdarma najdete konečně ten nejlepší jógový prostor, do kterého po skončení opatření začnete chodit, objevíte příjemného online učitele vaření nebo narazíte na workshop, který si pak dáte ještě jednou naplno naživo.

Nenechte samotu zvítězit

Izolace vás zastihla v bytě, kde s vámi žije maximálně kočka, a s přáteli či rodinou se možná po celé týdny neuvidíte? Nenechte se samotou převálcovat. Prostě odemkněte telefon a zavolejte tomu, po kom se vám stýská, nebo další pracovní domluvu proveďte raději telefonicky než přes několik e-mailů.

Zrychlí to i vaše plnění pracovních povinností, když nebudete několik hodin i dní čekat na odpověď druhé strany, budete mít větší radost z produktivity a ve výsledku více volného času. Pojďme si to udělat hezčí, pokud to jde! Jsme v tom spolu.