Oči na home officu trpí. Co dělat, abychom je ochránili?

Ten, kdo nezažil na vlastní kůži home office, tedy práci z domova, může mít mylnou představu, že taková činnost je mnohem příjemnější, efektivnější, zkrátka má samé benefity oproti klasické kanceláři.

Ano, jistě je velké plus nemuset brzy vstávat, každé ráno se líčit, vybírat, co si vezmete na sebe, absolvovat dlouhou cestu do zaměstnání a nazpět, poslouchat vzdechy nešťastné kolegyně, nicméně je zde také mnoho negativ.

Zadané úkoly nejdou od ruky, protože, co si budeme povídat, vydržet sedět na jednom místě, když víte, že ve dřezu je neumyté nádobí, potomstvo má hlad či si chce hrát, moc dobře nelze. A jak už jistě tušíte, dlouhé hodiny koukání do počítače zdraví také příliš neprospívá.

Modré světlo jako nepřítel

Většina současných elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, monitory počítačů, tablety a ploché televize, vyzařují vysokoenergetické modré světlo (označované zkratkou HEV). To aktivuje na oční sítnici receptory, řídící bdělost. Expozice modrého světla je proto škodlivá zejména po setmění, kdy narušuje přirozený biorytmus těla.

Přítomnost HEV přispívá ke zdání, že je stále den, takže buňky nedostanou „pokyn“ k přirozeným opravným procesům. Tento fakt má neblahý vliv nejen na oči, ale také na soustředění, únavu či psychiku.

Nejen práce s počítačem, ale i přebytek volného času, který v dnešní době, kdy je omezen volný pohyb, kontakt s lidmi, máme, trávíme čas více než kdy dříve přikovaní k displejům chytrých telefonů či k televizním obrazovkám, to vše může mít neblahý dopad na oči, které jsou pak unavené a bolavé.

Přestože sledování televize nebo práce na počítači podle odborníků nezhoršuje kvalitu zraku, při dlouhodobém pohledu na monitor či displej hrozí nejrůznější oční komplikace jako svědění očí, rozmazané vidění, suché oči nebo akomodační křeč s vývojem akomodační krátkozrakosti.

Snažte se práci na počítači vykonat rychle. Následně dejte očím zasloužený oddych.

Na co si dát pozor?

Za trápením s očima mohou stát i špatné podmínky pro zrakovou práci, zejména z hlediska světelnosti, která může způsobovat zásadní oční diskomfort.

Lékařka Lucie Valešová z Oční kliniky DuoVize Praha, všem pracujícím z domova radí: „Obrazovka by neměla být přesvětlená ani příliš ztlumena. V okolní místnosti by mělo být mírné difuzní (rozptýlené) osvětlení. Na práci na klávesnici nebo text bychom si měli přisvítit lampičkou, tím se samozřejmě myslí ve zhoršených světelných podmínkách.“

To ale není vše. „Počítač by neměl být umístěn tak, aby nás oslňovalo světlo z okna. Svou roli hrají také ergonomické vzdálenosti a úhly. Správná vzdálenost obrazovky počítače je cca 60 až 80 cm. To ale souvisí s velikostí obrazovky, velikostí písma a rozlišením, takže toto je třeba vždy řešit individuálně vzhledem ke konkrétním podmínkám. Důležitý je také sklon našeho pohledu při sledování obrazovky. Hlava by měla být lehce skloněna, aby dobře viděla na obrazovku, která je uložena mírně níže. Dobré tedy je dát si židli trochu výše, stůl trochu níže, abychom mohli dodržet tuto nejlepší ergonomickou polohu pro naše tělo, oči i krční páteř,“ doporučuje primářka Lucie Valešová.

Nepodceňujte sílu pohledu

Při přeostřování a soustředění se při práci na počítači zapomínáme mrkat, takže povrch oka osychá, čímž rohovka není tak průhledná a vidění je horší. Vzniká začarovaný kruh. Čím více zaostřujeme, nemrkáme.

Rozhýbejte oči Pro cvičení na uvolnění zaostřovacího svalu platí pravidlo 20/20/20: každých 20 minut se na 20 sekund podívat do dálky 20 stop, tedy alespoň pět metrů. Tím vznikají krátké přestávky, při kterých se zaostřovací sval uvolní, a je to prevence právě zmíněné křeče zaostřovacího svalu.

Při těchto problémech pomáhá myslet na to, že musíme mrkat, občas zavřít oči a je dobré si pořídit oční kapky zvané umělé slzy, jsou volně prodejné v lékárně. Ty při takovémto přetížení a dlouhé práci na počítači uleví od pálení očí a pocitu písku v očích, mohou zlepšit i komfort vidění.

Pokud pociťujete dlouhodobé obtíže se zrakem, na nic nečekejte. Neotálejte a vydejte se k očnímu lékaři. Na vině totiž mohou být nevhodné brýle či kontaktní čočky nebo nekorigovaná oční vada.

Nechte si proto zrak zkontrolovat odborníkem. Odkládání vyšetření, ať už jde o oči, srdce nebo klouby, se rozhodně nikdy nevyplácí.