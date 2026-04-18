Technologie EMS se původně využívala především ve fyzioterapii a rehabilitaci, například při obnově svalové aktivity po úrazech. V posledních letech si ale našla cestu také do fitness center.
„První výsledky se mohou dostavit poměrně rychle. Pokud klient cvičí pravidelně a zároveň dbá na stravu a pohyb během týdne, první viditelné změny se mohou objevit už během prvního měsíce,“ říká Luke Anthony Racca, manažer EMS studia BFine Fitness, které má pobočky v Praze na Andělu a Karlově náměstí. Klienti prý nejčastěji pozorují zpevnění svalů, zlepšení kondice nebo úlevu od bolestí zad. Postupně se u některých začínají měnit také tělesné obvody či podíl tělesného tuku.
Pro koho EMS není vhodné? Mezi hlavní kontraindikace patří:
Omezením může být také trombóza, poruchy srážlivosti krve, kýla nebo poškozená či infikovaná kůže v místě aplikace.
Stačí dvacet minut
Samotný trénink probíhá ve speciálním obleku s elektrodami, které pokrývají hlavní svalové skupiny – stehna, hýždě, břicho, záda i paže. Před cvičením je potřeba vestu a pásy navlhčit, aby lépe vedly elektrické impulzy.
Ty přicházejí v krátkých intervalech. Během impulzu klient provádí jednoduché cviky, například dřepy, výpady nebo aktivaci středu těla, v krátké pauze bez impulzu si naopak na chvíli odpočine. Trenér zároveň nastavuje intenzitu podle možností cvičence.
Díky elektrické stimulaci se zapojuje více svalových vláken najednou, takže i poměrně jednoduché cviky jsou intenzivní.
|
„Někteří lidé se obávají, že EMS je nepříjemné nebo bolestivé. Ve skutečnosti se intenzita impulzů vždy nastavuje individuálně a trenér ji přizpůsobuje tak, aby byl trénink efektivní, ale zároveň komfortní,“ dodává Racca s tím, že cvičení probíhá především s vlastní vahou těla, takže je šetrné ke kloubům a vhodné i pro lidi, kteří s pohybem začínají nebo se vracejí ke cvičení po nějakém úrazu. Vhodné je také pro vyrovnání nejrůznějších tělesných dysbalancí.
Samotná lekce trvá zhruba 20 minut. Pokud k tomu připočteme krátkou přípravu, nastavení intenzity impulzů a sprchu po cvičení, celý proces obvykle zabere přibližně 40 minut. Vše potřebné, včetně veškerého oblečení i pití, dostanete ve studiu a nemusíte si s sebou vůbec nic nosit.
|
Jak často cvičit EMS?
Frekvence tréninku závisí na tom, jak aktivní člověk je. Lidem, kteří se jinak příliš nehýbou, odborníci často doporučují EMS zhruba dvakrát týdně. Pokud někdo pravidelně běhá, plave nebo chodí do posilovny, může EMS využívat například jen jednou týdně jako doplněk.
„EMS trénink je vhodné kombinovat především s běžným pohybem během dne. Velmi dobře fungují například pravidelné procházky, rychlá chůze, běh, jízda na kole nebo plavání,“ dodává Racca.
Jak se připravit na EMS trénink?
EMS a hubnutí
Samotné hubnutí vždy stojí na jednoduchém principu: tělo musí vydat více energie, než přijme. EMS může tento proces podpořit tím, že za krátký čas aktivuje velké množství svalů.
Pravidelný trénink pomáhá budovat svalovou hmotu, která má vyšší energetickou spotřebu než tuková tkáň. Čím více svalů tělo má, tím vyšší je i jeho klidový metabolismus.
Ani EMS ale není zázrakem a zkratkou k vysněné postavě. Pro dlouhodobé hubnutí je stále velmi důležitá kombinace pohybu, vyvážené stravy a dostatečného spánku.