Blahodárné účinky hlívy ústřičné znali dávno v Číně, využívali je také staří Římané. Je k dostání všude, výborně chutná, navíc se osvědčuje jako podpůrný prostředek při léčbě některých civilizačních chorob.
Obsahuje vitaminy skupiny B, dále vitamin C, D a K, minerály jako selen, zinek, železo či chrom, vlákninu a další zdraví prospěšné látky. Celosvětové studie ukázaly, že všechny jsou v hlívě namíchány v takovém množství a poměru, který lidskému tělu maximálně vyhovuje. Tak ji zkuste a přesvědčte se sami.
S čím vám hlíva pomůže
S imunitou: Dokáže imunitní systém vyburcovat z letargie a znovu nastartovat jeho aktivitu. Nejenže se budete cítit lépe, ale také budete bezpečně chráněni před nákazami všeho druhu a hned tak něco vás zkrátka neskolí.
S detoxikací: Zmírňuje pocit únavy, povzbuzuje funkci trávicího a zažívacího systému. Vlije vám do žil energii, pomůže vám i se ztuhlostí svalů, šlach a kloubů.
S hubnutím: Doporučuje se lidem bojujícím s obezitou, cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Skvělá inspirace do vašeho jídelníčku.
S kůží a vlasy: Zlepšuje prokazatelně stav pokožky, která trpí nejrůznějšími vyrážkami a ekzémy, pomáhá hojit a zmírňuje alergie. Podporuje růst vlasů a má příznivý vliv na jejich kvalitu.
S křečovými žilami: Reguluje krevní tlak, působí proti srážení krve. Zvyšuje tvorbu červených krvinek. Přispívá k lepší průchodnosti a elasticitě cév i tepen, chrání srdce, skýtá železo – v hlívě je ho mnohem víc než třeba v mase.
S bojem proti rakovině: Její protirakovinný, antioxidační a protizánětlivý efekt potvrzují studie.
S cholesterolem: Obsahuje hodně vlákniny, která na sebe naváže cholesterol ve střevech a odvede s sebou pryč. Povzbuzuje činnost střev. Ocení ji také diabetici. Snižuje hladinu krevního cukru a ulevuje pacientům při potížích spojených s cukrovkou.
Hlívu konzumujte čerstvou (polévky, guláše, rizota, saláty či řízky), v sušené formě (prášek do jídla), nakládanou (v nálevu) nebo jako doplňky stravy (kapsle, sirupy).
Článek vznikl pro časopis Tina.