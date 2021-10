Co vyznávají ifkaři? Intermittent fasting neboli IF, v češtině přerušované hladovění. Spočívá v tom, že nějakou dobu nejíte. Například od večeře až do poledne dalšího dne. Nebo celou neděli do pondělního rána. Do hladovění se počítá i spánek, takže se to prý dá vydržet.

Přerušované hladovění je velmi výhodné pro filuty, kteří sice mluví o tom, že chtějí hubnout, ale nedovedou si odepřít nějaký ten smažák či bonbon.