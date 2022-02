Hladovět je nebezpečné, říká Gabriela Dobišová. Shodila 13 kilogramů

„Během svého života jsem zkoušela hubnout dvakrát. Poprvé v pubertě a pěkně nezdravě. Na konci základní školy jsem měla z dříve baculatého dítěte hezkou postavu, ale v hlavě jsem byla pořád to oplácané děvče, což mě vedlo k nesmyslným dietám. Měla jsem období, kdy jsem nosila jen rifle a plandavé mikiny, abych svou postavu zakryla. Vyzkoušela jsem všechno možné, včetně nebezpečného hladovění. Skutečně jsem zhubla, ale jednou jsem cestou z nádraží skoro nedošla domů,“ vzpomíná Gabriela.

„V tu chvíli jsem se zařekla, že už nikdy nebudu držet žádnou dietu, a vlastně jsem to i dodržela. Začala jsem jíst normálně, následoval jojo efekt a 15 kilo nahoře. Byla to nejtlustší fáze v mém životě, ale paradoxně jsem se právě tehdy přijala taková, jaká jsem byla. Za rok a půl jsem postupně shodila 13 kilo. Tehdy mi došlo, že štíhlost je především v hlavě,“ vysvětluje sympatická Gabriela, která se pak po porodu synka Janíčka vracela zpátky na svou hmotnost a začala aktivně pětkrát týdně cvičit domácí HIIT tréninky podle videí na YouTubu.

Žít zdravě, to je hlavně radost

„Zhruba za půl roku jsem ztratila i přebytečné centimetry a zpevnila jsem si postavu. Od té doby je zdravý životní styl krásnou součástí mého života. Věděla jsem, že mi pomůže upravit stravu, cvičit a hlavně vydržet. Měla jsem na internetu pár inspirativních žen, třeba Marušku z Rutiny, cvičila jsem podle Zuzky Light. Řekla jsem si také, že když dřu, přece pak všechnu tu námahu nezhatím špatnou stravou. Postupně jsem přirozeně vyřazovala jídla, jako jsou uzeniny, brambůrky, hranolky a slazené pití. Najednou jsem zjistila, že je vlastně vůbec nepotřebuju,“ vypráví příjemná žena, která měla jednu velkou slabost. Sladkosti!

„Po zhlédnutí filmu Cukr-blog (beseda s režisérkou byla i na festivalu Radostí ke zdraví, který Gabriela připravovala, pozn. red.) jsem se ze dne na den rozhodla přestat jíst rafinovaný cukr. Doma jsem pekla třeba s datlovým sirupem, kokosovým cukrem, xylitolem. To bylo báječné období, které trvalo čtyři roky. Přestože jsem vysadila kávu, byla jsem stále naplněná energií. A plná energie jsem byla i v mém krásném dětství. Vyrůstala jsem se svými dvěma sestrami, hrávala jsem ráda divadlo, zpívala, drnkala na kytaru, tvořila. Jedla jsem klasická jídla, co se doma vařila. Moje babička vždycky říkávala: Doma jez, co máš, a u druhých, co ti dajú!“ vzpomíná Gábina, která jako malé dítě chodila do Orla, kde měli různé pohybové aktivity jako aerobik, kruhy nebo trampolíny.

„Ve třinácti jsem začala tančit ve folklorním souboru Demižón. Folklorní tanec je velmi náročný v tom, že musíte zároveň tančit i zpívat, což pro mě byla skvělá průprava k Veselušce, které nyní věnuju velkou část času a elánu,“ usmívá se mladá maminka.

Pohádková víla z Kouzlenek

„… Ahoj děti, já jsem víla Veseluška. Těší mě! Přišla jsem k vám z bájné země jménem Kouzlenky. Moc se mi u vás líbí. Ráda zpívám a tančím. Mám radost, když vidím úsměv na vašich tvářích. Budeme si zpívat o věcech, které vás zajímají, něco nového se dozvíme, ale hlavně si spolu užijeme spoustu legrace! Juch! Až tohle uslyšíte, tak to jsem já,“ překvapila nás zpěvačka, která má sama dva syny a z druhého těhotenství si odnesla 9 kilogramů. To už prý bylo náročnější na psychiku i hubnutí.

Gábina se však nevzdala, začala cvičit HIIT tréninky podle videí, poté společné kruhové tréninky, na které chodí dodnes, a letos ještě přidala fitko s trenérem.

„Věřím, že strava je v hubnutí 70 procent úspěchu, ale když chce mít člověk pěknou postavu, cvičení je zásadní. Kombinace stravy a cvičení mi opravdu pomohla k postavě, se kterou jsem spokojená. Od té doby se ve svém těle cítím dobře a mám ho ráda. A to jsme zase u toho nastavení v hlavě,“ připomíná Gábina, která si na sebe sama šije oblečení, tvoří si svou vlastní módu podle fantazie a aktuálního přání. A šije nejen pro sebe, ale vyrábí i divadelní kostýmy či svatební šaty. A jak to má se zimou?

„Lhala bych, kdybych řekla, že zima je mé nejoblíbenější období. Bydlíme v domě, který není snadné vytopit, takže je mi zkrátka trochu chladno, ale těším se na procházky přírodou, túry a lyžování. Ani jsem si nedala předsevzetí do nového roku. Když si něco vezmu do hlavy, realizuji to hned, nechce se mi čekat až na nový rok. A taková realizace probíhá právě teď, protože jsem aktérkou v soutěži Dream Team – Mistři dílny na TV Prima. Když si ji zapnete, můžete mě tam vidět pěkně naživo v akci.

Pár triků

Kombinujte

Pro spalování tuků je vhodný například kruhový trénink, při němž posilujete všechny svalové partie, a k tomu svižné kardio cvičení.

Cvičte častěji

Aby byl trénink efektivní, cvičte alespoň třikrát týdně (30 až 60 minut).