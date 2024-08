Hlad, co nikdy nekončí. Pozor na nudu i televizi, jídlo musíte vnímat

Mít pár kil navíc je naprosto v pohodě. Ovšem nic se nemá přehánět. Protože pak už jde o zdraví ohrožující stav. „Obezita zvyšuje riziko diabetu, kardiovaskulárních nemocí i artritidy,“ vypočítává nejzákladnější potíže lékařka Megan Solimanová. Přitom jen v Česku trpí nadváhou, tedy prvním předstupněm obezity, hned 60 procent lidí a jejich počet se stále zvyšuje – bohužel i u dětí.

„U těch ve věku 13–17 let stoupl od roku 1996 do současnosti podíl jedinců s nadváhou z 10 na 25 procent,“ uvádí Státní zdravotní ústav. A to je alarmující. Jenže co s tím dělat, když veškeré vaše snahy o zhubnutí ztroskotají vždy na tom jednom – na trvale přítomném hladu?

„Nevím, kde se ve mně bere. Ale i když se pořádně najím, pořád mě honí mlsná. Bojuju s ní, co můžu, ale často to nevydržím,“ říká sebekriticky Radka (57), která se snažila shodit kila už stokrát. Není zdaleka sama – zahnat hlad je jedna věc. Ale zkrotit chutě druhá. „Lidi mají za to, že se jedná o fyzickou záležitost. A dříve to tak skutečně bylo,“ říká psycholog Nate Cornell s tím, že v minulosti k zasycení člověk přistupoval jako ke způsobu, jak nabrat sílu a energii na další náročnou fyzickou práci.

Rizika obezity cukrovka

zvýšené množství tuků v těle

problémy se žlučníkem

kýla

srdeční a cévní onemocnění

gynekologické problémy

nemožnost otěhotnět

přetížení pohybového aparátu, hlavně kyčlí a kolen, ale i páteře

nádory tlustého střeva

Doba se změnila. Spíše než potřebou těla se hlad stává příznakem životního stylu. Lidé se ho naučili používat jako berličku v situacích, které jinak neumí zvládat. „Zahánějí jím často chmury, nejistotu a nenálady,“ dokládá to psychologický kouč Richard Faber.

Žádná potravina stres nezažene

Takový pocit chuti na něco dobrého pak úzce souvisí s psychickým rozpoložením člověka. Stres a neustálé nároky to ještě umocňují.

„Tato situace je pak velmi závažná, protože může vést k takzvanému emočnímu přejídání, což je regulérní porucha příjmu potravy,“ dodává odborník.

Umlčet hlad je v tomto případě nelehké. „Zaprvé je potřeba zbavit se aspoň velké části těch věcí, které chutě spouštějí,“ radí specialistka na dané téma Jillian Kubala a pokračuje: „Jídla si také vždy rozložte do daných časů během dne a minimálně na začátku to přesně dodržujte.“

Chuť na jídlo podporuje i nuda

Když se vám stane, že se dostanete do situace, která ve vás normálně mlsotu vyvolá, mějte po ruce nějaké šidítko. Může to být mačkací balonek nebo hlavolam. Prostě předmět, který zaměstná vaši ruku a hlavu. Tím přesvědčíte mozek o tom, že jídlo nepotřebuje, protože se lehce zabaví i jinak. Někdy je ale důvod hladu jiný. V dnešní době hodně funguje nuda.

„Je to automatická věc. Lidi prostě nemají co dělat, a tak sáhnou po něčem, co mohou zobat. Tím pádem to ale dělají jako roboti a ani si jídlo neužijí,“ tvrdí psycholožka Adreinne Seitzová. Tady je pomoc samozřejmě jednoduchá, i když jen zdánlivě. Nesmíte dovolit mozku, aby si připustil, že nemá, co dělat. Plánujte proto nejen svou práci, ale i čas, který máte pro sebe. Zůstat sedět doma a koukat do zdi je nebezpečné.

„Jakmile byste neměli co dělat, budete jíst. Proto si hned něco vymyslete, i když to bude třeba činnost čistě odpočinková, jako luštění křížovky nebo relaxační koupel,“ radí odbornice.

Před televizí sníte mnohonásobně víc

Věcí číslo tři, která působí na vaše chuťové buňky jako dokonalý spouštěč, je metla dnešní doby – televize. Sledování kouzelné bedýnky doprovází jídlem dokonce jeden ze tří našinců. „Přitom právě jídlo u televize je jeden z největších nešvarů. Mozek se nesoustředí na konzumaci, a i když se žaludek naplní, nedá signál k tomu, že má tělo dost,“ varuje odbornice.

Je prokázáno, že před televizní obrazovkou sní člověk až o 40 procent jídla víc než bez ní, a to proto, že pocit hladu prostě neodchází.

Podobně to ovšem je třeba při konverzaci s přáteli, která se odehrává v restauraci nebo u jídla na návštěvě. „Stylem dnešní doby je nabídnout hostům co nejvíc jídla, aby vás nepomluvili. A na druhou stranu také všechno to jídlo sníst, abyste neurazili,“ říká kouč Richard Faber.

Jak z toho ven? Z prosté bezduché konzumace jídla byste se měli naučit si to, co do sebe vpravujete, opravdu užívat. Soustředit se na to, abyste jedli zdravé věci a ty, co vám chutnají. A díky tomu si je pak opravdu všemi smysly užít.

„To neznamená je jenom chutnat, ale vnímat je také očima, cítit jejich vůni a umět je v puse rozložit na všemožné ingredience, které obsahují,“ radí lékařka Megan Solimanová. Žijte aktivně a neseďte pořád doma, zvlášť když tam není zrovna co dělat. Z jídla si udělejte svého přítele, na kterého se těšíte, a ne otrokáře, podle jehož biče musíte skákat.