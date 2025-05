Štíhlou postavu nemám zadarmo, je to výsledek stovek hodin strávených v tělocvičně, říká cvičitelka Hanka Kynychová, která pomáhá ženám mít své tělo pod kontrolou navzdory věku a okolnostem. A to pod svým oblíbeným heslem „Hejbej se. Protože se to vyplatí!“.