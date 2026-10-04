Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Každý rok bez cukrovky se počítá. Remise je možná i po letech, říká diabetoložka

Veronika Pitthardová
Premium

Internistka a diabetoložka Hana Krejčí. (17. září 2026) | foto: archiv Hany Krejčí

Diabetes 2. typu nemusí být vždy celoživotním ortelem. U části pacientů se nemoc může dostat do remise, tedy stavu, kdy mají hodnoty cukru mimo pásmo diabetu i bez léků. Největší šanci mají lidé, kteří začnou včas a podaří se jim výrazně zhubnout. „A i když se remise nepodaří, cukrovka se tím minimálně výrazně zlepší,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz diabetoložka Hana Krejčí.
Lékaři Česka

Dlouhá léta se o diabetu 2. typu mluvilo jako o chronické nemoci, kterou má člověk už napořád. Dnes se čím dál častěji mluví o remisi. Co si pod ní máme představit?
Týká se pouze cukrovky 2. typu, což je ale nejčastější typ diabetu – má ji zhruba 90 procent pacientů. Vzniká kombinací genetických předpokladů a nepříznivých faktorů životního stylu. Riziko zvyšují nadváha, nevhodná strava, nedostatek pohybu a spánku, stres nebo třeba kouření. U významného procenta pacientů lze dosáhnout takzvané remise. Neznamená to úplné vyléčení, ale ústup příznaků onemocnění. Hladina cukru v krvi se dostane mimo pásmo diabetu a tento stav nevyžaduje medikamentózní léčbu.

Pacient potřebuje zredukovat především rizikový tuk v oblasti břicha, který podmiňuje inzulinovou rezistenci.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Největší tabu v sexu dnes je říct, že nemám chuť nebo to chci jinak, líčí sexuolog Trojan

Ondřej Trojan

V mobilech nezřídka kolují víc než lechtivé fotky, konají se erotické veletrhy, koukáme na porno,...

Ve zdravotnictví občas není prostor a čas na respekt a naslouchání, říká lékařka

Jana Djakow je zástupkyní primáře oddělení následné intenzivní péče pro děti v...

Cokoli uděláte v rámci první pomoci, je lepší než nedělat nic, upozorňuje dětská lékařka...

Pálení žáhy není banalita. Reflux může skončit rakovinou jícnu, varuje lékař

Jan Martínek, držitel prestižní ceny Česká hlava za zavedení a ověření...

Onemocnění trávicího traktu patří mezi nejčastější zdravotní problémy současnosti. Od funkčních...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Pacientky během patnácti let proměnily naše porodnictví, říká primářka

Primářka gynekologicko-porodnického oddělení vítkovické nemocnice Ivana...

VIDEO Když ve vítkovické nemocnici uvedli v květnu do provozu rekonstruované porodní oddělení, byl jeho...

Tichý zabiják v břiše. Rakovina slinivky může být bez příznaků až 12 let, líčí primář

„Čím víc je člověk schopen absolvovat zátěž na kole, tím větší si dělá rezervu...

Je to jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění současnosti. A nejzákeřnější. Rakovina slinivky...

Nejčtenější

KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?

Ilustrační fotografie

Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...

Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali

Dříve byli mladí a neměli moc zkušeností, dnes jsou z nich největší české...

Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...

Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let

Herci z devadesátkových seriálů, na které divák jen tak nezapomene.

Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...

Kdo slaví narozeniny v říjnu? Tyto slavné tváře čekají i velká jubilea

Slavní, kteří mají v říjnu narozeniny.

Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v...

Média z nich udělala monstra. Hvězdy, na které se dnes díváme úplně jinak

Tyto osobnosti měly světu co vysvětlovat poté, co se jejich příběhy a to dost...

Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které některá média vykreslila jako monstra, ale realita byla někde jinde. Mnohdy jim právě nenávistné články zničily kariéru a dlouho trvalo, než světu...

Každý rok bez cukrovky se počítá. Remise je možná i po letech, říká diabetoložka

Premium
Internistka a diabetoložka Hana Krejčí. (17. září 2026)

Diabetes 2. typu nemusí být vždy celoživotním ortelem. U části pacientů se nemoc může dostat do remise, tedy stavu, kdy mají hodnoty cukru mimo pásmo diabetu i bez léků. Největší šanci mají lidé,...

4. října 2026

Dovolená skončila, únava zůstala. Dá se naučit skutečně vypnout?

Ilustrační snímek

Dovolená skončila, kufry jsou vybalené, ale vy se stále cítíte unaveni? Možná jste změnili prostředí, zato váš organismus si pořádně neodpočinul. Skutečná regenerace totiž začíná až tam, kde končí...

4. října 2026

Make-up do fitka? I s činkami můžete být diva, vyberte správné produkty

Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor...

Aby váš sportovní outfit vypadal dokonale, musíte tomu přizpůsobit i péči o pleť, účes a líčení. A proč ne. Stačí několik drobných triků a budete vypadat svěže i po náročných výkonech.

4. října 2026

Vypadali jako dokonalé páry. Ani těmto slavným ale láska nevydržela

Svět je miloval, ale láska jim nevydržela.

Měly fanouškovskou základnu po celém světě a lidé milovali právě to, jak moc jim to sluší dohromady. Pak se ale slavné VIP páry rozešly a lidé se k nim na čas otočili zády. Podívejte se do galerie,...

4. října 2026

Královská influencerka i hladová vévodkyně. Kde se vzal tradiční čaj o páté

Křehký porcelánový šálek, konvička, mléko, sendviče a výběr sladkého pečiva....

Křehký porcelánový šálek, konvička, mléko, sendviče a výběr sladkého pečiva. Čaj o páté je symbolem „staré dobré” Anglie. Proslulá tradice je však mnohem víc, než pouhý relax a klevetění nad kouřícím...

4. října 2026

Největší tabu v sexu dnes je říct, že nemám chuť nebo to chci jinak, líčí sexuolog Trojan

Premium
Ondřej Trojan

V mobilech nezřídka kolují víc než lechtivé fotky, konají se erotické veletrhy, koukáme na porno, posloucháme odvážné podcasty, v ložnicích se hromadí hračky pro dospělé… Sex je veřejné téma, mluví...

3. října 2026

Žena podstoupila radikální proměnu, byla sešívaná na všech částech těla

Žena má tělo sešívané jako dílo Frankensteina.

Jednačtyřicetiletá Victoria Vigorsová z Velké Británie toužila vypadat jako hollywoodská kráska s dokonalými křivkami i perfektním zářivým úsměvem. Za svým snem si šla i přes pochyby nejbližších a...

3. října 2026  11:01

Karmické číslo odhalí temné stránky. Zjistěte, co v životě musíte napravit

ilustrační snímek

K životnímu číslu se lidé často obrací v naději, že jim ukáže jejich silné stránky. Stejně si ale můžete spočítat i své karmické číslo, které na rozdíl od toho životního přináší trochu hlubší pohled...

3. října 2026

Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali

Dříve byli mladí a neměli moc zkušeností, dnes jsou z nich největší české...

Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...

3. října 2026

Podzimní restart. Napravte letní kosmetické škody, řešte pleť i vlasy

ilustrační snímek

Léto umí pleti i vlasům dodat zářivost, ale také je pořádně potrápit. Slunce, horko, pot, chlor i slaná voda se podepisují na jejich kondici. Podzim proto přichází s jediným úkolem – dopřát jim...

3. října 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Tyto léky spolu raději nekombinujte. Chybu můžete udělat i s běžnou pilulkou

léky voda pacient medikace

Někdy ani tolik nejde o množství léků, jako spíš o jejich kombinaci. Pilulka na tlak od praktika, další od specialisty, k tomu něco na bolest a při nachlazení ještě přípravek z lékárny. Některé léky...

3. října 2026

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Říjnové dny otevírají prostor pro vnitřní proměnu a nečekaná odhalení! Zatímco lvi se následující týden ponoří do řešení financí a osobního života, vodnáře čeká hluboké sebepřijetí. A co ostatní...

3. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.