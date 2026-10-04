Dlouhá léta se o diabetu 2. typu mluvilo jako o chronické nemoci, kterou má člověk už napořád. Dnes se čím dál častěji mluví o remisi. Co si pod ní máme představit?
Týká se pouze cukrovky 2. typu, což je ale nejčastější typ diabetu – má ji zhruba 90 procent pacientů. Vzniká kombinací genetických předpokladů a nepříznivých faktorů životního stylu. Riziko zvyšují nadváha, nevhodná strava, nedostatek pohybu a spánku, stres nebo třeba kouření. U významného procenta pacientů lze dosáhnout takzvané remise. Neznamená to úplné vyléčení, ale ústup příznaků onemocnění. Hladina cukru v krvi se dostane mimo pásmo diabetu a tento stav nevyžaduje medikamentózní léčbu.
Pacient potřebuje zredukovat především rizikový tuk v oblasti břicha, který podmiňuje inzulinovou rezistenci.