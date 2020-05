Vrchní sestra z ARO na Bulovce: Našemu oddělení jsme začali říkat covidárium

Jak dlouho jste pracovaly v covid režimu?

Vypuklo to v pondělí 23. března, vlastně úplně bez varování. V médiích se psalo, že intenzivní péče pro covidové pacienty bude v Motole a Na Homolce, proto jsme byli hodně dlouho v klidu. Pacienti pozitivní na koronavirus SARS-CoV-2 se středně těžkým průběhem byli ale běžně hospitalizovaní na zdejším infekčním oddělení. Jak se postupně začal jejich zdravotní stav zhoršovat, velmi rychle se naplnila jednotka intenzivní péče. A tak se dohodlo, že další pacienti se budou posílat k nám na ARO. Rozhodnutí to bylo rychlé, pro nás trochu nečekané. V pátek 20. března nás kolega z urgentního příjmu učil oblékat ochranné pomůcky, což se vyplatilo, protože už o víkendu nám přivezli prvního pacienta. S ním to byl takový třídenní zkušební provoz. A v pondělí to vypuklo naplno.