Všestranný sport pro děti. Proč je lepší mít malého objevitele než malého olympionika?

Děti nepotřebují od prvních kroků mířit na olympiádu. Mnohem důležitější je, aby si hrály, objevovaly a přirozeně rozvíjely své schopnosti. Podle odborníků může všestranný rozvoj poskytnout pevný odrazový můstek, ze kterého děti čerpají v jakémkoli sportu. A především jim pomáhá objevit lásku k pohybu, která je může provázet celý život.
I na tradičních pomůckách se děti mohou vyřádit, když jsou správně vedené

I na tradičních pomůckách se děti mohou vyřádit, když jsou správně vedené | foto: Gymnathlon

Všestranný sport buduje lásku ke sportu lépe než ranná specializace
Všesportovní základ děti mohou získat v kurzech Gymnathlon
Trenéři v Gymnathlonu jsou s dětmi parťáci
Když dítě poprvé obuje tenisky, nejde o to, aby okamžitě podalo výkon. Chce běhat, skákat, házet, padat a znovu vstávat. Právě pestrost pohybu je podle trenérů jedním z hlavních kouzel všestranného sportování. Díky ní se děti přirozeně rozvíjejí a získávají pevný základ pro budoucnost.

Všestranný pohybový rozvoj funguje jako stavba domu. Začnete střechou? Ne. Nejprve potřebujete pevné základy. Ty tvoří běh, skoky, lezení, chytání, házení a také spolupráce. Díky nim si děti osvojují širokou paletu dovedností, které později zúročí v jakémkoli sportu – ať už půjde o fotbal, tanec, nebo třeba lezení po skalách.

Proč nezačínat specializovaně?

Raná specializace, tedy zaměření od útlého věku pouze na jeden sport, může na první pohled znít lákavě (“Čím dřív začne, tím lépe!“). Podle zkušeností trenérů ale někdy vede k přetížení, zraněním či ztrátě motivace. Všestrannost nabízí pestrost, díky níž děti vnímají trénink jako hru, a ne jako povinnost.

Všesportovní základ děti mohou získat v kurzech Gymnathlon

„Mezi hlavní přínosy patří rovnoměrný rozvoj tělesné kondice, posílení koordinace a rovnováhy, menší riziko vyhoření, přenos dovedností mezi jednotlivými sporty i větší psychická pohoda. Děti tak snáze zažívají radost z úspěchu a učí se fungovat jak v týmu, tak samostatně,“ říká Jan Kadlec z programu Gymnathlon, který podporuje zdravý pohybový rozvoj dětí.

Odborníci zároveň připomínají, že i specializace má v pohybu své místo – zejména v pozdějším věku, kdy dítě projeví jasný zájem o konkrétní disciplínu.

Radost na celý život

Ideální je začít kolem 4 až 6 let, kdy jsou děti přirozeně zvídavé a plné energie. Právě kurzy jako Gymnathlon pro předškoláky a mladší školáky staví na hravosti a variabilitě, nikoli na výkonu. Cílem není vychovat malého olympionika, ale dítě, které si sport skutečně oblíbí.

A pokud se později rozhodne věnovat se mu naplno? Díky všestrannému základu má obvykle lepší techniku, menší riziko zranění a větší šanci, že u sportu vydrží dlouhodobě. Pokud ne, zůstane mu dobrá kondice a pozitivní vztah k pohybu.

„Naším velkým přáním je, aby si děti sport a pohyb zamilovaly. Chceme jim ho ukázat jako zábavu a hru, nikoli jako náročný dril. Každý trénink má být silným zážitkem, kdy děti zapomenou na okolní svět a odcházejí nadšené a radostné. Gymnathlon by měl být jedním z prvních kroků k celoživotní lásce ke sportu,“ říkají zakladatelé programu Gymnathlon Jan Březina a Martin Jahoda.

Aktuálně nabízí Gymnathlon 896 kurzů ve 135 městech po celém Česku. Registrace je otevřená celoročně, děti se tak mohou zapojit kdykoli. Začátek školního roku je ovšem ideální příležitostí, kdy rodiče vybírají nové kroužky, a děti tak mohou nastoupit do smysluplné volnočasové aktivity.

Šampionem totiž není jen ten, kdo stojí na stupních vítězů, ale i ten, kdo sport miluje od dětství až do dospělosti.

Všestranný sport pro děti. Proč je lepší mít malého objevitele než malého olympionika?

