Co pojem grooming ve spojení se sexuálním zneužíváním znamená?
Úplně zjednodušeně: je to manipulativní zacházení s druhou osobou. Cílem je získat si její maximální důvěru a dostat ji pod svůj vliv. Tak aby si ani nevšimla překračování hranic, aby se vypnula její ostražitost a oslabila se její schopnost bránit se a hledat pomoc. Dá se to přirovnat k pasti, v níž je lákavá návnada a pevný mechanismus zaklapnutí.
Dospělý má nejen fyzickou převahu, ale i psychologický a sociální náskok před dítětem. Pokud si získá důvěru dítěte, odzbrojí ho.