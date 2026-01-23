Dítě si nevšimne, že je v pasti predátora. Ví, jak ho zmanipulovat, varuje expertka

Premium

Projekt Společně proti groomingu nabízí vzdělávací besedy navazující na projekci filmu Sbormistr. Dílo režiséra Ondřeje Provazníka je inspirované skutečným příběhem zneužívaných dívek prestižního tělesa Bambini di Praga. | foto: Shutterstock

Jakub Hlaváč
  20:00
Dáreček za odměnu. Lichotivá slova o báječném talentu. Soukromé lekce navíc. Všichni si přejeme zažít pocit, že je naše dítě výjimečné! Ale co když je to celé léčka končící sexuálním zneužíváním? Slávka Karkošková v rozhovoru pro magazín Víkend DNES líčí techniky groomingu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co pojem grooming ve spojení se sexuálním zneužíváním znamená?
Úplně zjednodušeně: je to manipulativní zacházení s druhou osobou. Cílem je získat si její maximální důvěru a dostat ji pod svůj vliv. Tak aby si ani nevšimla překračování hranic, aby se vypnula její ostražitost a oslabila se její schopnost bránit se a hledat pomoc. Dá se to přirovnat k pasti, v níž je lákavá návnada a pevný mechanismus zaklapnutí.

Dospělý má nejen fyzickou převahu, ale i psychologický a sociální náskok před dítětem. Pokud si získá důvěru dítěte, odzbrojí ho.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

24. ledna 2026

Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu

ilustrační snímek

Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím...

24. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 5. týden roku 2026

ilustrační snímek

Co nás čeká ve dnech na přelomu měsíce ledna a února? Lvi, úplněk vás může potrápit a připomenout vám potíže se spaním nebo s trávením. Pokud přetrvávají, řešte je a nesvádějte je na Měsíc. Vodnáři,...

24. ledna 2026

Naservírujte si Dolomity na stůl. Tyto ladinské dobroty vás zasytí

Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: Panicia je polévka z ječmenných krup.

Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou...

24. ledna 2026

Věk je jen číslo: České slavné ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

24. ledna 2026

Dítě si nevšimne, že je v pasti predátora. Ví, jak ho zmanipulovat, varuje expertka

Premium
Projekt Společně proti groomingu nabízí vzdělávací besedy navazující na...

Dáreček za odměnu. Lichotivá slova o báječném talentu. Soukromé lekce navíc. Všichni si přejeme zažít pocit, že je naše dítě výjimečné! Ale co když je to celé léčka končící sexuálním zneužíváním?...

23. ledna 2026

Mohly mít chůvy, uklízečky i kuchařky. Tyto celebrity to ale odmítly

Jsou slavní, ale jsou skromní. Někdy možná až zbytečně moc.

Mohly by mít chůvy, uklízečky, zahradníky i kuchařky. Místo toho si ale některé hvězdy zvolily soukromí a čas strávený s dětmi. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti šokovaly svět, když...

23. ledna 2026  8:25

Nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé, říká ředitelka potravinové banky

Věra Doušová prožila život, který by vydal na román.

Věra Doušová prožila život, který by vydal na román. Životem bývalé disidentky se vždy jako červená nit vinula touha pomáhat druhým. I proto dnes stojí v čele potravinové banky a kromě věcné pomoci...

23. ledna 2026

Obličej v teple. Zimní péče má své zásady zkuste je dodržet

Vsaďte na klasičtější péči o pleť, bude mít viditelnější a prospěšnější účinky.

Tělo zababušíte do outfitu, který bude hřát, ale co chudák obličej? Čím se bude krýt ten? A co vlasy, co je spolehlivě ochrání před zimou?

23. ledna 2026

Zázračný nektar jménem med. I vy díky němu budete krásná

Med by měl hrát prim v maskách především u dam s problematickou pletí. Pokud...

Med je jednou z nejstarších kosmetických surovin, kterou lidé používají po staletí. Už ve starověku byl považován za elixír krásy a jeho zkrášlující účinky oceníte jistě i vy dnes.

23. ledna 2026

NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová

Hostem podcastu NA KAFI byla TEDx koučka a expertka na vyjednávání, prezentaci...

Dokážeme být úspěšné, zvládáme kariéru, rodinný život i péči o sebe sama. Se schopností multitaskingu se v podstatě rodíme. Přesto, když přijde pochvala či ocenění, mnohé z nás je nedokážou přijmout...

23. ledna 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte ve zdravém životním stylu? Těchto 15 otázek vás prověří

Ilustrační fotografie

Hubnutí rozhodně není jen o počítání kalorií nebo hodinách v posilovně. Otestujte si, jak dobře rozumíte základům zdravého životního stylu – od stravy a pohybu až po spánek, stres a hormony. Soutěžit...

vydáno 23. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.