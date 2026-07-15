Do třiadvaceti let měla ňadra číslo jedna. Se svým tělem byla maximálně spokojená a nikdy po větším poprsí netoužila. Z ničeho nic se ale její prsa začala zvětšovat a ona neměla tušení, co za tím stojí. Lidé v jejím okolí byli přesvědčeni, že je v očekávání. To ale všem okamžitě vyvrátila. Až po návštěvě lékaře se dozvěděla, že trpí gigantomastií.
„Nikdo se nemohl vžít do mé situace. Pochopitelně. Nikdo necítil tu tíhu, kterou jsem na svém štíhlém těle najednou musela nosit, nikoho ta ňadra nebolela jako mně. Měla jsem takové bolesti, že jsem se během dne několikrát rozbrečela a měla chuť si je uříznout,“ uvedla žena.
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Ženě nepřestávají růst prsa, udělala z nich svou přednost
Kvůli obřím ňadrům se jí špatně spalo, měla bolesti zad i hlavy od krční páteře. Mívala závratě a neměla chuť chodit ven. Cítila, že pokud něco neudělá, bude zle. „Už jsem s tím nedokázala žít. Lidé na mě civěli, šeptali si za mými zády. Bylo to neskutečně náročné a mívala jsem kvůli tomu deprese. Lékař mi řekl, že to může vyřešit pouze redukce poprsí,“ pokračovala pro New York Post.
Bohužel ale na operaci sama neměla peníze a její pojišťovna zákrok nechtěla proplatit. Zkusila tedy sílu sociálních sítí a svůj příběh sdílela s tím, že by ráda na operaci vybrala co nejvíc finančních prostředků.
„Nemyslela jsem si, že by to mohlo vyjít. Ale zkusila jsem to,“ dodala. A měla obrovské štěstí, protože nakonec potřebné finance na operaci vybrala a dnes už se pyšní opět menším poprsím. „Mám zpět svůj starý život. Je to krásný pocit,“ doplnila.