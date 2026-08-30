Dá se na osamělost, která často stáří provází, nějak připravit? Není výjimkou, že senioři bývají odchodem do penze zaskočeni.
Ano, hodně lidí určitě zaskočeno je. Podle mého názoru je nesmírně důležité se na to připravovat a také je potřeba, aby si člověk i při tom odcházení do penze zachoval kontakty a vztahy – ať ze své práce nebo v rámci rodiny, z řad přátel, známých ze svých koníčků a podobně. Stejně tak je důležité, aby si zachoval dobré vztahy se sousedy a lidmi, kteří ho obklopují. Důležitou částí přípravy je také pamatovat na hmotné a finanční zabezpečení, což je další věc, kterou bychom neměli podceňovat. Ale máte pravdu, že u starších lidí je osamělost nesmírně závažný fenomén. Je to věc, kterou spousta lidí prožívá. Říká se, že osaměle se někdy cítí nadpoloviční většina lidí vyššího věku. Možná ještě víc.
Jsme trochu výjimeční v tom, že u nás pořád pracují odborníci, kteří tu péči nesou na svých bedrech. I v podmínkách, co jsou mnohdy nedobré a nepřátelské.