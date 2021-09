Únavu životem už nemá smysl léčit, říká gerontopsychiatr

Posunul se nějak věk, kdy začíná stáří, tím, že déle žijeme?

Medicínsky je jeho hranice stanovena stále věkem nad 65 let, ale lze říct, že skutečné stáří začíná zhruba o deset let později. Je to velice individuální. Záleží na osobnosti člověka, na prostředí, v jakém vyrůstáme, a hlavně na našem životním stylu.

Lze nějak obecně popsat, jakým lidem se stárne hůř?

Stáří nás chtě nechtě v něčem omezí. Řekl bych, že větší problémy s ním mívají hezké ženy, pro které byl vzhled vysokou hodnotou. Na druhé straně znám pár takových, které to tak nevnímaly a dokázaly stárnout s lehkostí a grácií. Hůř obvykle stárnou extroverti, tedy lidé, co mají rádi společnost. Ti se cítili špatně i v době covidové pandemie, které lépe čelily uzavřenější povahy.