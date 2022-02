Gastritidu může způsobit nadměrný stres i léky. Pozor na varovné příznaky

Mluví se o ní docela často, přesto většina lidí netuší, o co se vlastně jedná. Gastritida se projeví ve chvíli, kdy se žaludeční kyseliny dostanou do kontaktu s obalem žaludku a začnou ho rozkládat.

To se stane, když se naruší jeho hlenová vrstva. Může k tomu dojít kvůli jakékoli viróze nebo bakteriální infekci, ale také třeba působením některých léků, zranění nebo sepse.

Příznakem bývá zvracení i plynatost

„Velice častou příčinou je jako u většiny nemocí této doby také stres,“ varuje lékař Saurabh Sethi. Existuje zánět žaludku akutní anebo chronický. Zatímco s tím prvním si tělo většinou s malou pomocí člověka poradí, s druhým už je to složitější. Může vyústit dokonce i v takové komplikace, jakými jsou žaludeční vředy. Proto byste příznaky neměli podceňovat.

Kdo má k nemoci větší sklony lidé, kteří ve velké míře konzumují alkohol

ti, co si často berou léky jako ibuprofen nebo aspirin

uživatelé kokainu

starší lidé, kterým se stěna žaludku tenčí

kuřáci

jedinci, co se nedokážou vyhnout stresu

pacienti s autoimunitními onemocněními

osoby se zažívacími trablemi (např. Crohnova nemoc)

Patří mezi ně nevolnost, zvracení, pocit naprosté nasycenosti až přejedenosti, špatné trávení, ale také nechutenství, plynatost nebo pálení žáhy.

Pokud by vás něco z těchto věcí trápilo delší dobu, je potřeba zajít ke gastroenterologovi. Tento odborník stanoví, o jaký typ nemoci jde a podle toho rozhodne o léčbě. V horším případě nasadí silné léky na snižování tvorby žaludečních kyselin. Ty fungují, ale při dlouhodobém užívání mohou zhoršovat trávení.

Naopak v lepším případě vám bude stačit klidový režim, dostatek odpočinku a dieta. Nezní to lákavě, ale opravdu je to skoro to jediné, co pomáhá.

Zapomeňte na smažená jídla

Do jídelníčku budete muset zařadit hlavně jídla bohatá na vlákninu jako je celozrnná mouka a pečivo, luštěniny, ořechy, müsli nebo ovoce a zelenina.

Hodí se také nízkotučné pokrmy, mezi něž řadí odborníci například ryby anebo libové maso. Pacienti si chválí i zdravá probiotika, která nabízí třeba kombucha, jogurty, kimchi nebo zelí. Naopak vyhnout se budete muset v Česku milovaným smaženým laskominám. Snižte také příjem kofeinu i alkoholu, nedopřávejte si jídla z konzerv ani ta příliš kořeněná. Vynechat byste měli také čaj.

Abyste to vůbec nemuseli absolvovat, je dobré myslet na prevenci. Jelikož gastritidu mohou způsobit i bakterie a viry, dodržujte hygienu. V covidu už jste na to zvyklí, tak nepolevujte. Myjte si ruce, používejte dezinfekci. Starejte se také o to, abyste byli v pohodě psychicky. Nenechte se znervózňovat, berte věci, tak jak jsou, a nestresujte se.

Při jídle si nabírejte menší porce a snažte se jíst pravidelně. Omezte kouření, alkohol a kofein. Pak budete vědět, že jste udělali všechno, abyste gastritidě utekli. A když vás přece jen dožene? Nebojte se. Však ji teď už dokážete zvládnout.