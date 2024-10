Příčina bolesti? Napoví varovné signály těla, radí světoznámý fyzioterapeut

Spoustu let jste byl oficiálním fyzioterapeutem ATP Tour a věnoval se na turnajích Nadalovi, Djokovićovi a dalším tenisovým hvězdám. Co vám ta práce přinesla?

V první řadě mě naučila hluboce rozumět biomechanice lidského těla. To je klíčové pro rozpoznání nesprávných pohybových vzorců, které mohou vést ke zranění a bolesti.

Nová kniha Michala Novotného a Karolíny Liškové Tajemství zdravého pohybu.

I vy sám občas trpíte bolestmi zad, že?

Jde o následek úrazu, který se mi stal před dvaadvaceti lety při sportu, kdy jsem volným pádem spadl z desetimetrové výšky. Měl jsem mnohočetná zranění, včetně pěti kompresních zlomenin obratlů (zlomeniny způsobené tlakem, pozn. red.), dále poškození dvou plotének, svalové spasmy (stahy svalů, křeče, pozn. red.) a komplikovanou zlomeninu ruky. Naštěstí jsem tehdy byl ještě mladý a tělo se rychle zotavilo, i když ne úplně dokonale. Jak jsem však stárnul, bolesti zad se začaly vracet, proto jsem si vytvořil cvičební a pohybový plán, kterým se řídím každý den. Tyto rituály různě obměňuji. Možnosti pohybu se totiž mění nejen podle toho, jak se cítíme, ale i podle prostředí a roční doby.