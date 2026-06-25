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Proč nás bolí záda? Sedavé zaměstnání nemusí nutně vadit, říká fyzioterapeut

Veronika Pitthardová
Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný (12. června 2026)

Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný (12. června 2026) | foto: Jan Melvil Publishing/MAFRA

Fyzioterapeut Michal Novotný (18. června 2026)
Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný v letech 2000 až 2010 pomáhal...
Michal Novotný věnoval bolesti zad celou knihu. (12. června 2026)
Fyzioterapeut Michal Novotný (18. června 2026)
8 fotografií
Bolest zad patří k nejčastějším zdravotním potížím současnosti, přesto její příčinu často hledáme na špatném místě. Podle fyzioterapeuta Michala Novotného nemusí být problém v samotné páteři, ale třeba v kyčlích, dýchání nebo dlouhodobém stresu. „Zdravá záda potřebují tři věci: vytrvalost, sílu a flexibilitu,“ prozrazuje.

Před pár dny vám vyšla nová kniha. Celá je věnovaná bolestem zad. Opravdu může existovat tolik důvodů, proč nás záda bolí?
Ano, právě v tom jsou záda velmi specifická. Když se podíváme na výsledky vyšetření například z magnetické rezonance, vidíme obrovský rozdíl mezi tím, co ukazují snímky, a tím, jak se člověk skutečně cítí. Na jednom konci spektra stojí pacient, který se kvůli bolesti zad téměř nemůže pohnout, ovšem magnetická rezonance neukáže nic zásadního. Na druhém konci je člověk, který má na snímcích několik výrazných nálezů – a přesto sportuje, normálně funguje a žádné bolesti nemá.

Jsou pomůcky, které pohyb nahrazují a jen vás dostávají do většího pohodlí, aniž byste pro to museli cokoli udělat. A tady jsem opatrný.

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