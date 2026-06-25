Před pár dny vám vyšla nová kniha. Celá je věnovaná bolestem zad. Opravdu může existovat tolik důvodů, proč nás záda bolí?
Ano, právě v tom jsou záda velmi specifická. Když se podíváme na výsledky vyšetření například z magnetické rezonance, vidíme obrovský rozdíl mezi tím, co ukazují snímky, a tím, jak se člověk skutečně cítí. Na jednom konci spektra stojí pacient, který se kvůli bolesti zad téměř nemůže pohnout, ovšem magnetická rezonance neukáže nic zásadního. Na druhém konci je člověk, který má na snímcích několik výrazných nálezů – a přesto sportuje, normálně funguje a žádné bolesti nemá.
Jsou pomůcky, které pohyb nahrazují a jen vás dostávají do většího pohodlí, aniž byste pro to museli cokoli udělat. A tady jsem opatrný.